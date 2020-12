Straubinger Tagblatt

Kopflos in der Krise

Brüssel/LondonBrüssel/London (ots)

Corona-Mutation in Großbritannien: Das Coronavirus hat auf eine schockierende Weise deutlich gemacht, wie schnell einige Verantwortungsträger den Kopf verlieren und bereit sind, wertvolle Errungenschaften und Freiheiten zu opfern, weil sie irrtümlicherweise Kontaktbeschränkungen auch im internationalen Bereich für einen Ausweg halten. Anstatt die Testkapazitäten binnen Stunden hochzufahren, brach man alle Verbindungen ab, nur um einige Tage später genau diesen Weg als Krisenkonzept zu präsentieren. Aber da war der Schaden bei allen, die von diesem Schnellschuss betroffen waren, angerichtet. Was in diesen Tagen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien passierte, ist ein Armutszeugnis.

