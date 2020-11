Straubinger Tagblatt

Schulen in Corona-Zeiten - Wie man Eltern kirre macht

StraubingStraubing (ots)

In der Realität macht dann doch jedes Gesundheitsamt, was es will. Zum Beispiel veranlasst es kurzerhand Schulschließungen. Vielleicht sollte man die Verantwortung einfach vor Ort belassen, anstatt Regeln für etwas Regelloses aufstellen zu wollen. Ohnehin wird in München immer wieder betont, dass die Zuständigen "vor Ort" am besten wüssten, was zu tun sei. Man hält sich nur nicht daran.

