Immobilienmarkt - Mehr tun für Häuslebauer

StraubingStraubing (ots)

Neun von zehn bau- und kaufwilligen Mieterhaushalten, haben die privaten Bausparkassen errechnet, fehlt das nötige Eigenkapital. Die Politik bleibt also in der Pflicht. Sie muss mehr tun, um für ein ausreichendes Wohnungsangebot zu sorgen, auch und gerade im preisgünstigen Segment. Für Häuslebauer muss es mehr günstiges Bauland und schnellere Genehmigungen geben. Belastungen durch immer neue Vorschriften oder kommunale Grundsteuerexzesse müssen begrenzt werden. An Ankündigungen mangelt es nicht. Es müssen mehr Taten folgen.

