Straubinger Tagblatt

Corona-Kurs an Schulen - Setzen, sechs!

StraubingStraubing (ots)

Um den Unterricht so weit wie möglich aufrecht zu erhalten, ist das sogenannte Wechselmodell eine gute Lösung, das aber derzeit nur in einem Bruchteil aller Schulklassen im Freistaat praktiziert wird. Beim Wechselunterricht wird eine Hälfte der Klasse von zu Hause aus per Video unterrichtet, die andere nimmt am Präsenzunterricht im Klassenzimmer teil. (...) Um für das Wechselmodell die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, war seit Februar genügend Zeit. Denn man muss kein Virologe sein, um zu wissen, dass im Herbst und Winter die Infektionszahlen steigen. Dass davon freilich auch Lehrer wie Schüler betroffen sind und sich das auf den Unterricht auswirkt, darauf war das Kultusministerium aber so gut wie nicht vorbereitet. (...) Ein Armutszeugnis, setzen, sechs!

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell