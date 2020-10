Straubinger Tagblatt

Bundeshaushalt - Jetzt ist nicht die Zeit zum Sparen

Straubing (ots)

Irgendwann müssen wir auch wieder raus aus der Schuldenmacherei, mehr noch: Wir müssen diese Schulden in besseren Zeiten wieder loswerden. (...) Der Zeitpunkt dafür wird aber erst kommen, wenn ein Ende der Corona-Krise absehbar ist. Dafür müssen entweder ein Impfstoff oder eine effektive ursächliche Therapie für Covid-19 verfügbar sein. Damit die deutsche Wirtschaft dann wieder durchstarten kann, muss der Staat jetzt viel Geld in die Hand nehmen - nicht nur für Reparaturmaßnahmen, sondern auch für Investitionen in Infrastruktur und Zukunftstechnologien. Ein harter Sparkurs wäre jetzt völlig fehl am Platz. Sonst verlieren wir im globalen Wettbewerb den Anschluss - und das wird erst recht teuer.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell