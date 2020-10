Straubinger Tagblatt

Tag der Deutschen Einheit - Leere Rituale am falschen Tag

Straubing (ots)

Am Feiertag wird einem Verwaltungsakt gedacht. (...) Der 3. Oktober klappert stets hinterher, er kommt zu spät. Denn ein Dreivierteljahr davor wird an den Fall der Mauer am 9. November erinnert. Er ist der eigentliche Revolutionstag, der Tag der Freiheit, an dem die Ostdeutschen die Mauer auseinanderrissen. (...) Leere Rituale werden hohl. Der Tag der Einheit am 3. Oktober ist ein anschauliches Beispiel dafür. Es handelt sich um eine ermüdende Wiederholung, die ihren Zweck verfehlt, Ost und West näher zu bringen, die Nation zu einen. (...) Wegen all dieser Gründe sollte der 3. Oktober abgeschafft werden.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell