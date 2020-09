Straubinger Tagblatt

75 Jahre CSU - Pragmatismus statt Ideologie

Straubing (ots)

In ihren 75 Jahren hat die CSU nie den Anspruch aufgegeben, Volkspartei zu sein. Ihr Ziel war und ist es, möglichst große Bevölkerungsschichten anzusprechen und zu repräsentieren. Die Balance zwischen Marktwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit, das Bekenntnis zu christlichen Werten mögen schon in Gründungstagen eingeschlagene Eckpfeiler ihrer Politik sein - darüber hinaus hat die Partei aber stets eine bemerkenswerte Flexibilität in ihren politischen Inhalten bewiesen. Wo sich andere Parteien mit ihren Ideologien manchmal selbst im Wege stehen, dominiert bei der CSU der Pragmatismus.

