Kein Signal vom Autogipfel

Gewiss, spektakuläre Beschlüsse konnte man von diesem Autogipfel nicht erwarten. Dass aber - außer Arbeitskreise - gar nichts rausgekommen ist, das ist schon mehr als mager. Statt konkreter Maßnahmen, für deren Vorbereitung im Vorfeld genügend Zeit gewesen wäre, ist nur von alten Bekannten die Rede: Zukunftsinvestitionen sollen gefördert, die Digitalisierung unterstützt und eine Vereinheitlichung des Ladenetzes unterstützt werden. (...) So wird es also dazu kommen, dass nun in den Arbeitskreisen all das besprochen wird, was schon lange auf der Hand liegt und mannigfach durchdiskutiert wurde. Zupackende Politik sieht anders aus.

