Diätenverzicht - Ein gutes Signal

Straubing (ots)

Die allermeisten Parlamentarier hängen sich im Corona-Krisenmanagement für ihre Wahlkreise gerade richtig rein. Sie sind das Bindeglied zwischen einer verunsicherten, vielfach von Existenzsorgen geplagten Bevölkerung einerseits und der Regierung anderseits. Nicht alle Bundestagsabgeordneten waren deshalb mit dem Diätenverzicht einverstanden, und das zu Recht. Gleichwohl ist der Diätenverzicht in Zeiten, in denen viele Menschen mit deutlich weniger Einkommen als ein Abgeordneter auch noch in Kurzarbeit müssen, ein gutes Signal der Solidarität. Nicht mehr und auch nicht weniger.

