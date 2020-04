Straubinger Tagblatt

Lockerungen - Die Schulen sind nicht vorbereitet

Straubing (ots)

Es fehlen Konzepte, wie geregelter Unterricht in der anhaltenden Corona-Krise organisiert und mit dem notwendigen Gesundheitsschutz vereinbart werden kann. Darum soll sich die Kultusministerkonferenz nun kümmern. "Jetzt schon?", könnte man sarkastisch fragen. Warum sind die Pläne nicht längst fertig? Warum liegen noch keine Empfehlungen an die Schulen bereit, was sie zu tun und zu gewährleisten haben? Und nicht zuletzt: Wie sie die Schüler und Eltern zu informieren haben? Nicht nur die Beschränkungen des öffentlichen Lebens müssen sorgfältig begründet und erklärt werden, sondern ebenso ihre Lockerung. Da gibt es Luft nach oben.

