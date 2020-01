Straubinger Tagblatt

Kommunalwahlen in Bayern - Nichts ist mehr wie es war

Straubing (ots)

Die Kommunalwahlen bieten für die nach wie vor mit Abstand dominierende bayerische Regierungspartei Chancen wie auch Risiken. Chancen, weil sich die SPD als bislang respektable kommunalpolitische Kraft mit Oberbürgermeistern in München, Nürnberg und Regensburg in einer historischen Abwärtsspirale befindet und es durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dass von den vier größten bayerischen Städten künftig keine einzige mehr einen Sozialdemokraten im Chefsessel hat. Risiken, weil die Grünen in den Städten immer stärker und der Wähler immer unberechenbarer werden. Nicht einmal auf dem Land ist die (CSU-)Welt noch völlig in Ordnung. Auch hier ist es nicht mehr selbstverständlich, dass lang gediente CSU-Landräte im Amt bestätigt werden. Und dann gibt es ja auch noch die kommunalpolitisch traditionell starken Freien Wähler und die AfD, die fest mit einer Verankerung in den Kommunalparlamenten rechnet.

