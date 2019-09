Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Klimapolitik - Mutti kann nicht alles alleine

In den letzten Jahren hat sich in Deutschland die Haltung verfestigt, dass die Politik es richten muss. Auch und vor allem beim Umweltschutz. Oder salopp ausgedrückt: "Mutti macht das schon." Diese Haltung ist auch deshalb bequem, weil ein Sündenbock parat steht, wenn es mal nicht so läuft. Dabei kann Politik nur Angebote machen und die Weichen stellen. Sie könnte zum Beispiel durch eine Ausweitung des Handels mit Emissionszertifikaten auf die Sektoren Verkehr und Gebäude dafür sorgen, dass Tanken und Heizen mit fossilen Brennstoffen teurer wird. Die Alternative wäre die konsequente Anwendung des Ordnungsrechts. Doch niemand will in einem Staat leben, der sich nur durch Verbote regelt.

