Straubinger Tagblatt: Weiter-so-Kandidat mit Anhang

Weiter-so-Kandidat mit Anhang

Straubing

Scholz ist Profi genug, um zu wissen, dass er nur mit einer Frau aus dem Osten seine Chance hat, SPD-Vorsitzender zu werden. Wird sie jedoch nur als Anhängsel des prominenten männlichen Bewerbers wahrgenommen, wird das Duo es schwer haben. Geywitz muss sich also anstrengen, aus Scholz' Schatten zu treten. Was zu Konflikten führen kann. Das Selbstbewusstsein hat sie gleichwohl. Geywitz und Scholz verknüpfen ihr Schicksal nicht mit der GroKo. Doch es ist offensichtlich, das er gerne Minister bleiben würde, und beide das Team der Mitte unter all den Aspiranten sind. Sie werden viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Denn in der SPD ist die Sehnsucht nach linker Politik und einem Ende von Schwarz-Rot und groß.

