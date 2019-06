Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Autobranche - Ohne staatliche Vorgaben

Straubing (ots)

Bald werden drei Konsortien hierzulande Batterien für Elektroautos bauen. Das sei, meint Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, von "überlebenswichtiger Bedeutung" für den Autostandort Deutschland. Doch ist das tatsächlich so? Oder wird die deutsche Akkuproduktion demnächst ein ähnlich trauriges Schicksal ereilen wie die Solarzellen-Branche? Zumal fraglich ist, ob Stromer in Zukunft überhaupt die führende Rolle spielen werden. Maßgebliche Hersteller in Asien setzen bereits auf Wasserstoff und die Brennstoffzelle oder alternative Kraftstoffe, China wird die Elektroauto-Subventionen sogar einstellen. Deshalb ist es vernünftig, dass die CDU nicht staatlich vorgeben will, welche technologischen Ansätze verfolgt werden.

