Straubinger Tagblatt: Maßnahmenpaket zur Pflege - Pflegereform mit Pferdefuß

Der unschätzbare gesellschaftliche Wert der Pflegearbeit steht in einem krassen Missverhältnis zur mangelnden Wertschätzung, die Pflegekräfte häufig erfahren. Dass in Pflegeberufen der Nachwuchs fehlt, verwundert deshalb nicht. Und die Situation droht sich durch die Alterung der Gesellschaft noch zu verschärfen. Abhilfe tut also dringend Not. Umso mehr verwundert es, wenn die Bundesregierung dazu nun sinnvolle Vorschläge vorlegt, ein Finanzierungskonzept aber schuldig bleibt.

