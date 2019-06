Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Al-Kuds-Demonstrationen - Keine Bühne dem Judenhass

Straubing (ots)

Natürlich darf die Politik der israelischen Regierung auch weiterhin öffentlich kritisiert werden. Aber es müssen dabei bestimmte Grenzen eingehalten werden: ein Ja zum Existenzrecht Israels und eine klare Absage an Hass, Gewalt und menschenverachtende Maßnahmen jeglicher Form. All dies ist bei den Al-Kuds-Demonstrationen nicht der Fall. Dort geben die Feinde Israels den Ton an. Der Kern ihrer Forderungen ist die Vernichtung des jüdischen Staates. Dagegen müssen alle Deutschen politisch klar Stellung beziehen.

