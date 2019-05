Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Spekulation über May-Rücktritt - Hoffnung für die Betonkopf-Fraktion

Straubing (ots)

May ist zur Reizfigur geworden. Spätestens, seit Oppositionsführer Jeremy Corbyn die Verhandlungen mit ihr abgebrochen hat, sind May die Optionen ausgegangen. Ob ein Nachfolger eine glücklichere Hand hat, wird sich zeigen. Noch ist offen, wer als Nachmieter in Downing Street einzieht. Wird es in Hardliner wie Boris Johnson, müssen sich die Briten und die Festland-Europäer auf einen harten Brexit ohne Deal gefasst machen. Räumen die Brexiteers um Nigel Farage bei der Europawahl ab, wird das der Betonkopf-Fraktion innerhalb der Tory-Partei in die Hände spielen. Möglich, dass ihre europäischen Kollegen May noch nachtrauern werden.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell