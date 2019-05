Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Schweres Erbe bei Daimler

Straubing (ots)

Noch ist keineswegs sicher, wie Wirtschaftshistoriker Zetsches Ära eines Tages bewerten werden. Er hat stets beteuert, Daimler habe mit dem Dieselskandal nichts zu tun, was das Kraftfahrtbundesamt jedoch völlig anders sieht. Da übernimmt Källenius Altlasten. Er will Modelle auf den Prüfstand stellen. Was aber wird die Verkehrswende bringen? Der Nimbus Zetsches kann nicht darüber hinwegtäuschen: Der bisherige Entwicklungschef Källenius tritt ein schweres Erbe an.

