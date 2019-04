Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Aus für Bankenfusion - Neue Ziele

Straubing (ots)

Vor allem die Mitarbeiter können nun aufatmen. Zwar werden weiterhin Controller mit gespitztem Rotstift über Personal- und Filialnetzplänen brüten. Doch der große Kahlschlag bleibt erst einmal aus. Auch eine gute Nachricht für Unternehmen, die bei Darlehenskonditionen von der Konkurrenz zwischen beiden Instituten profitieren. Die EZB war ohnehin nicht glücklich über die mögliche Fusion. Für die Commerzbank könnte es nun zu einer europäischen Lösung kommen, die weniger Stellen kostet. Die Deutsche Bank, deren Image miserabel ist, deren Zahlen schlechter sind als die der internationalen Konkurrenz, wird indes erklären müssen, wie sie in Zukunft Geld verdienen will. Die Vorlage der Quartalsbilanz an diesem Freitag ist eine Gelegenheit.

