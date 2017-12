Straubinger Tagblatt: Nachfolger dringend gesucht

Straubing (ots) - Die Industrie- und Handelskammern vermuten dahinter ein allgemein nachlassendes Interesse am Unternehmertum. Gewiss gelten Unternehmer im gesellschaftlichen Ansehen nicht als Lichtgestalten. Aber in ein bewährtes Unternehmen einzusteigen, kann für junge Leute durchaus attraktiv sein. Deutschland erfreut sich einer lebhaften Gründerszene. Bei den digitalen Start-ups geht es munter zu. Wer in einen gut geführten und erfolgreichen mittelständischen Betrieb einsteigt, kauft sich in Erfahrung und in einen bewährten Markt ein. Eine innovative, digitale Startup-Geschäftsidee mag mehr Charme haben, aber keineswegs höhere Erfolgsaussichten.

