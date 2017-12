Straubinger Tagblatt: Brüssel-Besuch von Benjamin Netanjahu - Vielleicht war das eine Lehrstunde

Straubing (ots) - Vielleicht hat Netanjahu am Montag in Brüssel erst lernen müssen, wie außenpolitisch selbstbewusst die Europäer inzwischen geworden sind - vor allem aber, wie sehr Washington sein früheres Gewicht in der Welt eingebüßt hat. Dann war das eine gelungene Lehrstunde für den Premierminister.

