Straubinger Tagblatt: Trumps Israel-Politik - Gefahr für den Weltfrieden

Straubing (ots) - Der Präsident ist unberechenbar und offensichtlich nicht in der Lage, strategisch zu denken und die Folgen seiner Entscheidungen richtig einzuschätzen. Oder sie sind ihm völlig egal. Man weiß nicht, was schlimmer wäre. Trump spielt jenen in die Hände, die bloß auf eine Gelegenheit warten, sich zu empören und den Nahen Osten wieder in Brand zu stecken. Dass Trump nicht Weltpolizist sein will, ist das eine. Das andere ist, dass er mehr und mehr zu einer Gefahr für den Weltfrieden wird. Auch mit seinem Kurs in der Nordkorea- oder der Iran-Politik. Das ist äußerst besorgniserregend.

