Straubinger Tagblatt: CSU - womöglich ein Meisterstück

Straubing (ots) - Will sich wirklich jemand antun, mit Söder als Ministerpräsident im Rücken die Partei zu führen? Zur Schonung der eigenen Nerven wäre so ein Job nicht zu empfehlen und früher oder später wird Söder sowieso auch nach dem Chefsessel der Partei greifen. Denn ehrlich gesagt, eine Ämtertrennung, noch dazu der Not oder der eigenen Eitelkeit geschuldet, ist die schlechtere von zwei möglichen Lösungen.

