HMC - die Boutiqueagentur für Tourismus & Freizeit mit neuem Standort in Berlin

Melissa Kara übernimmt Berliner Büroleitung

HMC - die Boutiqueagentur für Tourismus & Freizeit übergibt Melissa Kara die Leitung des Berliner Standorts. Die aus Baden-Württemberg stammende Digital Marketing Fachfrau bringt mit ihrer bisherigen Erfahrung und ihrem umfassenden Know-How sowie ihrer Leidenschaft für den Tourismus alle wichtigen HMC-Qualitäten mit.

Die studierte Geographin eignete sich wertvolle Branchen-Insights unter anderem bei einem Reiseveranstalter sowie einem regionalen Tourismusverband in Mecklenburg-Vorpommern an. Geschäftsführerin Bettina Haas freut sich über den dritten Standort: "Die Entscheidung für das pulsierende Berlin als dritten HMC-Standort nach Innsbruck und Wien war eine logische Konsequenz. Sowohl unseren bestehenden Kunden als auch möglichen neuen Partnern bieten wir aus Berlin heraus innovatives Tourismusmarketing am Puls der Zeit für alle europäischen Märkte. Fokussiert sich das Team in Berlin auf digitales Marketing, wird durch die bestehenden HMC-Teams jedoch die ganze Palette kreativen Tourismusmarketings als One-Stop-Shop für unsere Kunden umgesetzt. Mit Melissa Kara als kompetente Leiterin des Standorts ist sichergestellt, dass die HMC-Kunden wie bisher individuell betreut werden und moderne Lösungen für deren Anforderungen erhalten."

HMC bietet brillante, maßgeschneiderte Kommunikationslösungen für Kunden aus ganz Europa. 2020 feiert die Agentur ihr 10-jähriges Jubiläum.

Sie wollen auch moderne Lösungen und individuelle Betreuung? Dann kontaktieren Sie uns unter berlin@hmc.agency

