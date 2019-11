Deutscher Bauernverband (DBV)

DBV-Präsident Rukwied bewertet Mobilfunkstrategie positiv - Rukwied: "Wichtiges Signal für die Menschen auf dem Land"

Berlin (ots)

(DBV) Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, bewertet den Beschluss des Bundeskabinetts zur Mobilfunkstrategie grundsätzlich positiv: "Der Beschluss der Bundesregierung ist ein wichtiges Signal für die Menschen auf dem Land, zumindest 4G-Mobilfunk (LTE) überall in der Fläche zu gewährleisten - in Haushalten und Unternehmen, an Straßen, Bahnstrecken und ausdrücklich auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Dazu müssen jetzt die notwendigen Voraussetzungen rasch geschaffen werden, insbesondere der Ausbau der Sendemasten. Gleichzeitig muss der notwendige flächendeckende Ausbau auf den neuen 5G-Standard mit Nachdruck angegangen werden."

