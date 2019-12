Berner Trading Holding GmbH

Das beste Mitarbeitermagazin Europas: Berner Group gewinnt European Excellence Award 2019 in der Kategorie "Internal Publications"

Am 29. November 2019 wurde das Mitarbeitermagazin der Berner Group in Lissabon mit dem European Excellence Award 2019 ausgezeichnet. Der internationale Preis wird seit 2007 für herausragende PR- und Kommunikationsarbeit vergeben. In der Kategorie "Internal Publications" konnte sich das gruppenweite Magazin des in 23 Ländern vertretenen Handelsunternehmens gegen vier Nominierte behaupten. Die Jurybegründing: Der Mitarbeiter steht im Fokus. Von der ersten bis zur letzten Seite.

Die Berner Group ist ein familiengeführtes Handelsunternehmen mit über 8.200 Mitarbeitern in 23 Ländern Europas. Digitale Vernetzung und eine gemeinsame Unternehmenskultur verbinden und führen durch Zeiten der Transformation. Einen relevanten Beitrag dazu leistet auch das ausgezeichnete gruppenweite Magazin für die Marken Berner, BTI, Caramba, ambratec und KENT. Das Ziel: Seite für Seite echte Einblicke in die Arbeit der Berner Group zu gewähren, Werte zu vermitteln, zu motivieren und das Vertrauen zu fördern.

Im Mittelpunkt jeder Ausgabe steht ein Mitarbeiter, nach dem die Ausgabe benannt ist. Das waren zum Beispiel Maria, die Teamleiterin aus Dänemark, oder Florian, der Außendienstmitarbeiter in Frankreich. Ihr jeweiliges Gesicht ist auf der Titelseite der Ausgaben zu finden. Zudem hat jede Ausgabe ein Schwerpunktthema wie Digitalisierung, Kundenzentrierung oder Unternehmenskultur. So können relevante Inhalte in die Gruppe getragen werden.

"Die Berner Group steht für bedingungslose Kundenzentrierung. Das ist nur mit einer konsequenten Mitarbeiterzentrierung möglich. Dass die Jury die Umsetzung in unserem Mitarbeitermagazin ausgezeichnet hat, freut uns alle riesig und bestärkt uns in unserem Verständnis von einer zeitgemäßen Kommunikations- und Unternehmenskultur", so Christian Berner, CEO der Berner Group.

Die Gestaltung des Mitarbeitermagazins erfolgt durch Superbold Design GmbH aus München.

The European Excellence Awards

Die European Excellence Awards wurden ins Leben gerufen, um die Leistungen von Kommunikationsprofis in ihrem Bereich zu würdigen. Die Awards sind Teil der Excellence Awards, die auch in Asien-Pazifik, Nordamerika, Lateinamerika und Afrika eingeführt wurden.

Gastgeber der Awards ist zum einen der Communication Director, ein Magazin für Unternehmenskommunikation und Public Relations, das weltweit mit Sonderausgaben für Europa und den asiatisch-pazifischen Raum vertrieben wird. Zum anderen Quadriga, ein Forum für Bildungs-, Informations-, Netzwerk- und Business-IT-Lösungen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://eu-pr.excellence-awards.com

Die Berner Group

Die Berner Group ist ein familiengeführtes europäisches Handelsunternehmen. Unsere Vision lautet: "We keep the world together and moving". Das heißt, wir sind der zentrale B2B-Handelspartner für alle Materialien im Bereich Wartung, Reparatur und Produktion für unsere Kunden im Bau-, Mobilitäts- und Industriesektor. Mit über vier Kanälen schaffen wir für unsere Kunden ein integriertes Omnichannel-Einkaufserlebnis. Im Bereich von Stahl und C-Teilen sowie im Bereich der Chemie sind wir gleichzeitig innovativer Hersteller. Wir sind mit über 200.000 Artikeln und 8.200 Mitarbeitern in über 23 Ländern für unsere Kunden vertreten.

