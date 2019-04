Berner Trading Holding GmbH

Deutscher CSR-Award 2019 für Albert Berner: Große Preisnacht in Stuttgart

Albert Berner erhielt gestern Abend den Deutschen CSR-Award für seine Lebensleistung im Haus der Wirtschaft, Stuttgart. Mit der Auszeichnung ehrt das Deutsche CSR-Forum zukunftsweisende Unternehmenspersönlichkeiten, die eine nachhaltige Denkweise mit innovativen Lösungsansätzen und einer herausragenden gestalterischen Wirksamkeit vereinen. Zusätzlich wurde Albert Berner für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Die Laudatio vor ca. 200 Gästen hielt der ehemalige Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Prof. Dr. h.c. Erwin Teufel. Die Veranstaltung fand im Rahmen des 15. Deutschen CSR-Forums unter dem Motto "Ökonomie und nachhaltiges Finanzsystem" statt.

"Ich freue mich sehr über den Preis des Deutschen CSR-Forums und danke der Jury für die Auszeichnung. Für mich ist es wichtig, den Menschen und der Gesellschaft etwas von dem Erfolg, den ich hatte, zurückzugeben. Ich bin sicher, dass Preise wie der CSR-Award dazu beitragen, mehr soziale Verantwortung in unserem Leben zu stiften", so Albert Berner im Rahmen der feierlichen Preisnacht. Laut der Begründung der Jury des Deutschen CSR-Forums habe Albert Berner 60 Jahre lang bewiesen, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und sozialverantwortliches unternehmerisches Handeln nicht ausschließen müssen.

Mit 21 Jahren legte Albert Berner 1957 den Grundstein für die heute europaweit agierende Berner Group. Von Anfang an übernahm er dabei soziale Verantwortung. Dazu gehörte unter anderem die Inklusion von Menschen mit Behinderung am französischen Standort und die Gründung der gemeinnützigen Albert Berner-Stiftung, die sich seit 1995 für die Förderung von Kindern und Erwachsenen im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich sowie im Bildungswesen in der Region Hohenlohe einsetzt.

Auch 60 Jahre nach Gründung des Familienunternehmens spielen gesellschaftliche Verantwortung und nachhaltiges Wirtschaften eine zentrale Rolle, wie Christian Berner, der die Unternehmensgruppe in zweiter Generation führt, betont: "Meine Eltern haben mir ein festes Wertegerüst vorgelebt. Das ist bis heute tief in mir und der Berner Group verankert. Ich bin sehr stolz auf den Mut und das Wirken meines Vaters. Als Familienunternehmer ist es mein Wille, diese Werte weiterhin vorzuleben. Und genau deshalb engagiere ich mich gemeinsam mit vielen unserer Mitarbeiterinnerinnen und Mitarbeiter seit Jahren in sozialen Projekten."

Durch die Preisnacht führte unter anderem Prof. Dr. Wolfang Schuster (Kuratoriumsvorsitzender des Deutschen CSR-Forums, ehemaliger Stuttgarter Oberbürgermeister und Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung). Staatssekretär a. D. Prof. Dr. h.c. Matthias Kleinert übergab Albert Berner zudem die Nominierungsurkunde für den Deutschen Engagementpreis. Der Dachpreis würdigt das freiwillige Engagement von Menschen und all jenen, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Nur die Preisträgerinnen und Preisträger von regionalen wie überregionalen Engagement- und Bürgerpreisen können für den Deutschen Engagementpreis nominiert werden.

Die Preisverleihung des Deutschen Engagementpreises erfolgt am 5. Dezember 2019, dem Internationalen Tag des Ehrenamts, in Berlin. Initiator des Preises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Förderer ist unter anderem das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Die Berner Group

Die Berner Group ist ein familiengeführtes europäisches Handelsunternehmen. Unsere Vision lautet: "We keep the world together and moving". Das heißt, wir sind der zentrale B2B-Handelspartner für alle Materialien im Bereich Wartung, Reparatur und Produktion für unsere Kunden im Bau-, Mobilitäts- und Industriesektor. Mit über vier Kanälen schaffen wir für unsere Kunden ein integriertes Omni-Channel-Einkaufserlebnis. Im Bereich von Stahl und C-Teilen sowie im Bereich der Chemie sind wir gleichzeitig innovativer Hersteller. Wir sind mit über 200.000 Artikeln und 8.200 Mitarbeitern in über 25 Ländern für unsere Kunden vertreten.

