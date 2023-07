Was ist eine Rettungskette und wie funktioniert sie?

Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr

Koblenz (ots)

In Dornstadt und Ulm stellt der Sanitätsdienst der Bundeswehr am 1. August 2023 Herrn Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, die Rettungskette für die Bundeswehr vor. In dynamischen und statischen Bildern zeigen die Soldatinnen und Soldaten ihr Können in der Einsatzmedizin, dem Kern der sanitätsdienstlichen Versorgung im Einsatz.

Abgebildet wird die taktische Verwundetenversorgung auf dem Gefechtsfeld bis hin zur Aufnahme im Bundeswehrkrankenhaus. Mit dieser wichtigen Fähigkeit ist der Sanitätsdienst der Bundeswehr Lebensretter und essentielle Ressource in jedem Szenario der Landes- und Bündnisverteidigung oder in Stabilisierungsoperationen.

Darüber hinaus informiert sich Herr Minister über die sanitätsdienstliche Ausbildung der ukrainischen Soldaten im Rahmen der EUMAM-Mission.

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr schützt, erhält und stellt wieder her die Gesundheit der ihm anvertrauten Patientinnen und Patienten. Dazu zählt viel mehr als die Rettungskette oder das, was an diesem Tag gezeigt werden kann: Prävention und hausärztliche Versorgung der Soldatinnen und Soldaten, Gesundheitsschutz im Einsatz, wehrmedizinische Forschung und weitere (zahn-)medizinische, veterinärmedizinische, pharmazeutische und lebensmittelchemische Maßnahmen und Leistungen.

Medienvertretende sind herzlich eingeladen dieser realitätsnahen Präsentation zu folgen und sich über die Vielfalt des Könnens des Sanitätsdienstes der Bundeswehr zu informieren.

