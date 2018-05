rent24 eröffnet Coworking Space im ersten Wolkenkratzer Deutschlands

Berlin (ots) - rent24, ein führender europäischer Coworking und Coliving Anbieter, hat hohe Ziele: Das Unternehmen eröffnet Ende des Jahres einen Coworking Space im ehemals höchsten Gebäude Deutschlands, dem 159 Meter hohen WestendGate. Vis-à-vis der Frankfurter Messe finden Mitglieder neben Arbeitsplätzen in offenen Arbeitsbereichen, privaten Büros und Konferenzräumen bis hin zu Lounge-Bereichen und Küchen alles, was sie für einen produktiven Arbeitstag brauchen. Das absolute Highlight in dem neuen Standort ist aber die atemberaubende Aussicht über die Skyline von Frankfurt. Der Coworking Space erstreckt sich über drei Etagen und eine Gesamtfläche von mehr als 3.300 Quadratmetern.

"Frankfurt ist nach wie vor unangefochten Deutschlands Finanz-Hauptstadt. Neben zahlreichen etablierten Playern, die sich durch Arbeit in Coworking Spaces neue Impulse erhoffen, boomt im Startup-Bereich hier besonders die Fintech-Szene", sagt Robert Bukvic, Gründer und Geschäftsführer der rent24 GmbH. "Das macht die Stadt für uns gleich in doppelter Hinsicht attraktiv - und der Ausblick hier ist wirklich etwas Besonderes."

Das Gebäude an der Hamburger Allee 2-4 unweit des Frankfurter Hauptbahnhofs ist verkehrstechnisch optimal angeschlossen. So können Gründer, Freelancer und Mitarbeiter größerer Unternehmen ihren zukünftigen Arbeitsplatz bequem erreichen. Birgit Ritscher- Filka, Executive Director und Head of Leasing & Marketing vom Betreiber RFR Management GmbH freut sich auf die neuen Mieter: "Das Angebot von rent24 bietet auch allen anderen Unternehmen im Gebäude einen Mehrwert. Außerdem ist es beeindruckend zu sehen, wie sie mit ihrem kreativen Design die Flächen verändern."

Über rent24

rent24 bietet Freelancern, Startups und etablierten Unternehmen eine Rundum-Versorgung in den Bereichen Coworking und Coliving. Das Angebot reicht von flexiblen Arbeitsplätzen und Büros über Übernachtungsmöglichkeiten in hochwertig designten Coliving Spaces über verschiedene Gastronomiekonzepte bis zum eigenen Fitnessstudio. rent24 betreibt aktuell Standorte in Deutschland, Israel, den Niederlanden und den USA. Weitere Informationen unter www.rent24.com.

