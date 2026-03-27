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Internationale Christine Lavant Gesellschaft

LAVANT HÖREN – Neue Podcast-Episode mit Sophie von Kessel

LAVANT HÖREN – Neue Podcast-Episode mit Sophie von Kessel
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Wien (ots)

In Folge 4 des Literatur-Podcast liest die Burgschauspielerin aus einem Brief an eine dänische Rundfunkredakteurin, in dem Christine Lavant über ihre schwere Kindheit in Kärnten berichtet. Es folgen mehrere Gedichte und ein Ausschnitt aus der Erzählung „Die Schöne im Mohnkleid“ aus dem Jahr 1948.

Die Lesung stammt aus der Matinee im Oktober 2025, aus Anlass der Verleihung des Christine Lavant Preises an die deutsche Schriftstellerin Ulrike Draesner im RadioKulturhaus Wien.

Die internationale Christine-Lavant-Gesellschaft vergibt jedes Jahr einen renommierten Literaturpreis. Beim Festakt werden Lavant-Texte von bekannten Schauspielerinnen gelesen. Bei der Verleihung des Christine-Lavant-Preis 2025 an die deutsche Schriftstellerin Ulrike Draesner las Sophie von Kessel, für die musikalische Umrahmung sorgten Hannah Senfter, Tonč Feinig und Edgar Unterkirchner.

Den Podcast LAVANT HÖREN finden Sie auf der Homepage www.christine-lavant.com unter „Der Podcast“ und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer und Pocketcasts.

Pressekontakt:

Mag. Dr. Manfred Müller

Vorsitzender des Literarischen Beirats

E-Mail: office@ogl.at

Dr. Hans Gasser

Präsident der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft

E-Mail: hans.gasser@christine-lavant.com

Original-Content von: Internationale Christine Lavant Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell

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