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Welttag der Mundgesundheit 2026: FDI fordert Regierungen auf, UN-Verpflichtungen zur Mundgesundheit in die Tat umzusetzen

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Genf (ots)

Bahnbrechende politische Erklärung der UN erkennt Mundgesundheit als wesentliche Voraussetzung für die Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten an

Am Welttag der Mundgesundheit fordert der Weltverband der Zahnärzte FDI (World Dental Federation) die Regierungen auf, die in der politischen Erklärung der Vereinten Nationen zu nichtübertragbaren Krankheiten (Noncommunicable Diseases, NCDs) und psychischer Gesundheit von 2025 übernommenen Verpflichtungen zur Mundgesundheit in konkrete Maßnahmen umzusetzen.

Die am 15. Dezember 2025 verabschiedete Erklärung stellt einen bedeutenden Wendepunkt für die globale Sicht auf das Thema Mundgesundheit dar. Weltweit sind fast 3,7 Milliarden Menschen, also fast die Hälfte der Weltbevölkerung, von Mundkrankheiten betroffen, die jedoch in der Vergangenheit in globalen Gesundheitsstrategien nur wenig Beachtung gefunden haben. Ihre Aufnahme in die NCD-Agenda ist das Ergebnis von mehr als einem Jahrzehnt nachhaltiger Lobbyarbeit einer globalen Gemeinschaft, die sich für Mundgesundheit einsetzt, einschließlich der FDI und ihrer Partner.

Die Regierungen müssen dieses politische Engagement nun in nationale Maßnahmen, eine nachhaltige Finanzierung und integrierte Gesundheitsprogramme umsetzen, um so die Prävention zu stärken und den Zugang zu grundlegender oraler Gesundheitsversorgung zu erweitern – insbesondere für Bevölkerungsgruppen, die mit den größten Hindernissen konfrontiert sind.

Der Welttag der Mundgesundheit ist eine globale Plattform zur Mobilisierung von politischen Entscheidungsträgern, Fachleuten des Gesundheitswesens, der Zivilgesellschaft und der Bevölkerung, um Maßnahmen zur Mundgesundheit voranzutreiben. Die Kampagne, die jedes Jahr am 20. März stattfindet, weist auf die entscheidende Rolle hin, die die Mundgesundheit für die allgemeine Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebensqualität spielt.

Dieses Jahr markiert auch das letzte Kapitel der dreijährigen globalen FDI-Kampagne „Ein gesunder Mund ist ...“. Das Motto des Jahres 2026, „Ein gesunder Mund ist ein glückliches Leben“, unterstreicht die Bedeutung der Mundgesundheit in jedem Lebensabschnitt.

„Von der Schwangerschaft über die frühe Kindheit bis ins hohe Alter unterstützt ein gesunder Mund die Fähigkeit der Menschen zu essen, zu sprechen, Kontakte zu knüpfen und mit Würde und Zuversicht zu leben“, sagt Dr. Anna Lella, Vorsitzende der Arbeitsgruppe Welttag für Mundgesundheit. „Dennoch gehören Mundkrankheiten nach wie vor zu den häufigsten Gesundheitsstörungen weltweit, obwohl sie weitgehend vermeidbar sind.“

Mundkrankheiten weisen viele der gleichen veränderbaren Risikofaktoren auf wie andere NCDs – darunter Tabakkonsum, schädlicher Alkoholkonsum und ungesunde, zuckerreiche Ernährung –, weshalb ihre Aufnahme in nationale Strategien zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten sowohl zweckmäßig als auch wichtig ist.

„Die politische Erklärung der Vereinten Nationen hat das politische Umfeld für die Mundgesundheit verändert“, sagt Assist. Prof. Dr. Nikolai Sharkov, FDI-Präsident. „Politische Entscheidungsträger und Regierungen müssen jetzt die Mundgesundheit in die Bemühungen um eine allgemeine Gesundheitsversorgung und in nationale NCD-Strategien integrieren und in die Prävention investieren. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Sektoren und Akteuren ist unerlässlich, um Ungleichheiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verringern.“

Ob bedeutende Fortschritte erreicht werden können, wird von starken sektorübergreifenden Partnerschaften abhängen, so etwa von der Unterstützung durch Partner wie Haleon, Smile Train, Solventum und Dentsply Sirona, die globale Initiativen wie den Welttag der Mundgesundheit fördern.

„Die weltweite Anerkennung ist zwar ein bedeutender Schritt nach vorn, aber erst durch Partnerschaften kann eine echte Wirkung erzielt werden. Durch die Zusammenarbeit mit Organisationen wie der FDI und ihr globales Netzwerk nationaler Zahnärzteverbände sind wir in der Lage, globale Impulse in wirksame Maßnahmen auf lokaler Ebene umzusetzen, um die Gesundheit im Alltag zu verbessern und Initiativen wie den Welttag der Mundgesundheit in Gemeinschaften überall auf der Welt zu verwirklichen“, so Jayant Singh, Global Head of Oral Health bei Haleon.

„Alle müssen mitwirken, wenn es darum geht, die Mundgesundheit zu fördern. Wenn wir unsere Kräfte sektorübergreifend bündeln, können wir den Zugang zu lebensverändernder Cleft-Versorgung für diejenigen ausweiten, die diese Hilfe am meisten benötigen“, sagt Dr. Mónica Domínguez, Director of Global Oral Health Programs bei Smile Train.

Der heutige globale Moment der Sensibilisierung erinnert daran, dass die eigentliche Herausforderung nun darin besteht, die politische Dynamik aufrechtzuerhalten und dieses Bewusstsein in messbare Fortschritte für die Menschen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt umzusetzen.

„Mundgesundheit ist für das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensqualität von entscheidender Bedeutung. Für echten Fortschritt ist Zusammenarbeit erforderlich, und wenn sich der private Sektor, gemeinnützige Organisationen und das öffentliche Gesundheitswesen zusammenschließen, können wir die Prävention stärken, den Zugang zur Versorgung erweitern und die Ergebnisse für Menschen an jedem Ort der Welt verbessern“, sagt Karim Mansour, President Dental Solutions bei Solventum.

Das Ziel ist klar: Diskrepanzen beseitigen, damit Mundgesundheit bis 2030 als ein für alle erreichbares Recht anerkannt wird.

Über den Welttag der Mundgesundheit

Der Welttag der Mundgesundheit (World Oral Health Day – WOHD), der jährlich am 20. März begangen wird, wurde vom Weltverband der Zahnärzte FDI ins Leben gerufen, um das weltweite Bewusstsein für die Prävention und Bekämpfung von Mundkrankheiten zu schärfen. www.worldoralhealthday.org; #WOHD24 #HappyMouth ; @worldoralhealthday; @Toothiebeaver

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