FDI World Dental Federation

A happy mouth is a happy mind: Der Weltverband der Zahnärzte FDI veröffentlicht ein neues Lied, um das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und psychischem Wohlbefinden zu schärfen

Ein weiterer Medieninhalt

Genf (ots)

Wie wirkt sich die Mundgesundheit auf das psychische Wohlbefinden aus? Anlässlich des Welttags der Mundgesundheit (World Oral Health Day – WOHD) möchte der Weltverband der Zahnärzte (FDI) diese Frage mit einem eingängigen neuen Lied beantworten, das ab sofort auf allen üblichen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Das Lied lädt Menschen auf der ganzen Welt zum Mitsingen ein und soll das Bewusstsein für den direkten Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und psychischem Wohlbefinden schärfen.

Die WOHD-Kampagne bleibt ihrem seit drei Jahren bestehenden Motto „A happy mouth is ...“ treu. Der Schwerpunkt lag 2024 noch auf dem Zusammenhang zwischen Mund und Körper. 2025 rückt der Fokus jedoch auf den Zusammenhang zwischen Mund und Geist, was im Slogan „A happy mouth is a happy mind“ (auf Deutsch etwa: ein gesunder Mund ist ein gesunder Geist) zum Ausdruck kommt. Das diesjährige Motto betont, dass die Pflege von Mund und Zähnen nicht nur die allgemeine Gesundheit unterstützt, sondern auch das Selbstwertgefühl steigert, das Selbstvertrauen stärkt und die Lebensqualität verbessert.

Das Herzstück der Kampagne ist die schwungvolle neue Hymne und ein dazugehöriges Video mit Toothie, dem beliebten Maskottchen der FDI für das Thema Mundgesundheit. Das Lied soll Menschen auf der ganzen Welt – von jeder und jedem Einzelnen bis hin zu Gemeinschaften und politischen Entscheidungsträgern – dazu inspirieren, der Mundgesundheit Priorität einzuräumen. Schließlich hat jeder Mensch einen gesunden Mund verdient, der frei von Mundkrankheiten ist.

„Mundgesundheit ist ein Recht, kein Privileg“, sagt FDI-Präsident Dr. Greg Chadwick. „Doch für viele Menschen auf der ganzen Welt bleibt der Zugang zu grundlegender zahnmedizinischer Versorgung unerreichbar. Trotz des Fortschritts bestehen weltweit nach wie vor keine Chancengleichheit im Bereich der Mundgesundheit. Für viele unterprivilegierte Gemeinschaften und gefährdete Gruppen ist der Zugang zu erschwinglicher, hochwertiger zahnärztlicher Versorgung mit erheblichen Hindernissen verbunden, so dass sie einem größeren Risiko vermeidbarer Krankheiten ausgesetzt sind. Da die Mundgesundheit eine tragende Säule der allgemeinen Gesundheitsversorgung ist, setzt sich die FDI weiterhin für eine umfassende und integrative Gesundheitspolitik ein.“

In diesem Zusammenhang bietet der WOHD eine gute Gelegenheit, die Stimmen zu vereinen und zu verstärken sowie die Regierungen zu einem entschlossenen Handeln aufzufordern.

„Deshalb sind wir unglaublich stolz darauf, mit Organisationen wie Haleon, Dentsply Sirona, Solventum und Smile Train zusammenzuarbeiten“, fährt Dr. Chadwick fort. „Durch diese Kooperationen können wir unsere Reichweite erhöhen, das Bewusstsein schärfen und die Menschen dazu befähigen, ihre Mundgesundheit selbst zu steuern. Gemeinsam können wir die globale Belastung durch Mundkrankheiten verringern und dafür sorgen, dass mehr Menschen für die Bedeutung der Mundgesundheit sensibilisiert werden.

In diesem Jahr hat die FDI auch Menschen aus der ganzen Welt dazu aufgerufen, im Rahmen eines Call for Stories ihre Geschichte darüber zu erzählen, wie die Mundgesundheit ihr Leben verändert hat. Die Partner sind mit gutem Beispiel vorangegangen und haben begonnen, ihre Erfahrungen zu teilen.

„Indem wir echten Stimmen Gehör verschaffen, wollen wir zum Handeln anregen und einen sinnvollen Wandel herbeiführen. Denn letztendlich können wir nur durch diese Geschichten eine Verbindung zu den Menschen herstellen und sinnvolle Veränderungen herbeiführen“, sagt Dr. Anna Lella, Vorsitzende der Arbeitsgruppe WOHD.

Lasst uns an diesem Welttag der Mundgesundheit alle Kräfte vereinen, aktiv werden und gemeinsam die Botschaft verbreiten, dass Mundgesundheit wichtig ist. Teilen Sie das Lied, teilen Sie Ihre Geschichte und helfen Sie uns, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen von den Vorteilen eines gesunden und gepflegten Mundes profitieren können.

Über den Welttag der Mundgesundheit

Der Welttag der Mundgesundheit (WOHD), der jährlich am 20. März gefeiert wird, wurde vom Weltverband der Zahnärzte FDI ins Leben gerufen, um das weltweite Bewusstsein für die Prävention und Bekämpfung von Mundkrankheiten zu schärfen. www.worldoralhealthday.org; #WOHD24 #HappyMouth; @worldoralhealthday; @Toothiebeaver

Original-Content von: FDI World Dental Federation, übermittelt durch news aktuell