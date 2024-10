Seegene

Seegene und Werfen schließen einen Partnerschaftsvertrag im Rahmen der Initiative zum Technologieaustausch ab

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Werfen, ein weltweit führendes Unternehmen in der Spezialdiagnostik, unterzeichnet als erstes europäisches Unternehmen einen Partnerschaftsvertrag, um sich der Initiative von Seegene zum Technologieaustausch anzuschließen.

Beide Unternehmen gründen gemeinsam ein neues Unternehmen (NewCo) in Spanien, das als strategisches Zentrum in Europa fungieren und die globale Expansion der Initiative beschleunigen soll.

Die Regionalisierung der Entwicklung und Herstellung von syndromischen Real-Time-PCR-Produkten von Seegene wird diagnostische Produkte hervorbringen, die speziell auf die Bedürfnisse des lokalen Marktes zugeschnitten sind.

Seegene Inc., ein führendes südkoreanisches Unternehmen, das Komplettlösungen für die molekulare PCR-Diagnostik anbietet, gab heute den Abschluss eines Partnerschaftsabkommens mit Werfen, einem weltweit führenden Unternehmen für Spezialdiagnostik, über eine Initiative zum Technologieaustausch bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung werden Seegene und Werfen ein gemeinsames Unternehmen (NewCo) in Spanien gründen, sobald die erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen, was voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 der Fall sein wird.

Diese Partnerschaft knüpft an den erfolgreichen Technologietransfer an, der im März 2023 mit der ersten NewCo-Partnerschaft mit Hylabs, einem führenden Diagnostikunternehmen aus Israel, ihren Anfang nahm.

Ziel der Technologietransfer-Initiative ist es, die fortschrittlichen Diagnose- und Datenanalyse-Technologien von Seegene – darunter die syndromische Real-Time-PCR und das automatisierte Produktentwicklungssystem (SGDDS) – in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen weltweit zu teilen. Die syndromische Real-Time-PCR-Technologie von Seegene stellt einen bedeutenden Durchbruch in der molekularen Diagnostik dar. Diese ermöglicht den gleichzeitigen Nachweis von bis zu 14 Krankheitserregern in einer einzigen Reaktion und stellt dabei quantitative Informationen für jedes Zielgen bereit.

Die Partnerunternehmen werden mit Wissenschaftlern und Experten vor Ort zusammenarbeiten, um diagnostische Tests zu entwickeln, die auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten sind und ein breites Spektrum menschlicher und nicht-menschlicher Krankheiten abdecken. Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels und des zu erwartenden Anstiegs von Krankheitsausbrüchen verfolgt die Initiative die Unternehmensvision einer „Welt ohne Krankheiten" – einer Zukunft, in der Menschen nicht mehr an Infektionskrankheiten und Krebs leiden und in der Tiere sowie Pflanzen frei von Krankheiten gedeihen können.

Werfen-Seegene wird sich vorrangig auf die Entwicklung von Produkten für Infektionskrankheiten konzentrieren, einschließlich Tests auf antimikrobielle Mittel und Arzneimittelresistenzen, Viruslasttests, Überwachungstests für Organtransplantationspatienten, sexuell übertragbare Infektionen (STI) und neu auftretenden regionsspezifischen Krankheiten. Die NewCo wird die umfangreiche Infrastruktur und das Netzwerk von Werfen nutzen, um Produkte anzubieten, die auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten sind, und damit einen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in Spanien leisten.

Als viertgrößter Markt für In-vitro-Diagnostika (IVD) in Europa ist Spanien ein strategisches Zentrum für diese Expansion. Daher wird erwartet, dass die NewCo die Bemühungen um die Zulassung von In-vitro-Diagnostika (CE-IVDR) und bei der Expansion auf den europäischen und globalen Märkten eine führende Rolle spielen wird.

„In den letzten zehn Jahren hat unsere Zusammenarbeit mit Seegene gezeigt, welch großen Einfluss ihre syndromischen PCR-Diagnosetests auf das Gesundheitswesen haben. Wir freuen uns darauf, die einzigartige Technologie- und Produktionsexpertise von Seegene zu nutzen, um Produkte zu entwickeln, die auf den spanischen und portugiesischen Markt zugeschnitten sind, wo aufgrund des häufigen Auftretens neuer Infektionskrankheiten und viraler Mutationen eine hohe Nachfrage an schneller Produktentwicklung besteht. Die Partnerschaft mit Seegene wird es uns ermöglichen, unsere Präsenz zu erweitern und schnell auf Ausbrüche zu reagieren", sagte Carlos Pascual, Geschäftsführer von Werfen.

„Wir haben hohe Erwartungen an diese NewCo, die die umfangreiche Geschäftserfahrung von Werfen mit den führenden Fähigkeiten von Seegene in der Entwicklung und Herstellung von syndromischen-Diagnostika kombinieren wird. Wir werden unsere Technologie weiterhin mit weltweit führenden Unternehmen und Ländern teilen, die an unserer Initiative zur gemeinsamen Nutzung von Technologie interessiert sind. Werfen-Seegene wird eine zentrale Rolle bei der Beschleunigung der globalen Expansion unserer Initiative spielen", sagte Dr. Jong-Yoon Chun, Geschäftsführer und Gründer von Seegene.

Seegene ist für diese Initiative auch wichtige strategische Partnerschaften mit Microsoft und Springer Nature eingegangen. Ziel der Partnerschaft mit Microsoft ist es, den an der Initiative zur gemeinsamen Nutzung von Technologien beteiligten globalen Unternehmen ein optimiertes Produktentwicklungssystem zur Verfügung zu stellen, das durch fortschrittliche IT-Systemabläufe und KI-gestützte Datenanalysen ergänzt wird. Springer Nature fördert Innovationen im Bereich der PCR-Diagnostik durch sein Open Innovation Program (OIP), das 2023 ins Leben gerufen wurde, gefolgt von den „Nature Awards MDx Impact Grants" im Jahr 2024. Es plant, dieses Programm weiter auszubauen und zu fördern, um NewCos bei der Zusammenarbeit mit lokalen Wissenschaftlern und Experten zu unterstützen, mit dem Ziel innovative Produkte in einer Vielzahl von Bereichen zu entwickeln.

Informationen zu Seegene Seegene verfügt über 24 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Geschäft im Zusammenhang mit syndromischen Echtzeit-PCR-Technologien. Dieses Fachwissen wurde, während der COVID-19-Pandemie besonders deutlich, als Seegene über 340 Millionen COVID-19-Tests in mehr als 100 Länder weltweit lieferte. Das Hauptmerkmal der syndromischen Echtzeit-PCR Technologie von Seegene ist die Fähigkeit, gleichzeitig auf 14 Krankheitserreger zu testen, die ähnliche Symptome in einem einzigen Röhrchen mit quantitativen Informationen verursachen.

Besuchen Sie Seegene.com

Informationen zu Werfen Werfen wurde 1966 gegründet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt weltweit spezialisierte diagnostische Instrumente, dazugehörige Reagenzien, Automatisierungsarbeitszellen und Datenmanagementlösungen, die vor allem in Krankenhäusern und unabhängigen klinischen Labors eingesetzt werden. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Hämostase, Akutdiagnostik, Transfusion, Autoimmunität und Transplantation. Werfen ist in mehr als 30 Ländern direkt und in mehr als 100 Ländern über Vertriebspartner tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter werfen.com

