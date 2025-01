VIACTIV Krankenkasse

Inklusives Gesundheitsprojekt "Gesund & Bunter" bildet in Dortmund Expert*innen aus

Dortmund, Bochum (ots)

Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sind häufig einem erhöhten Risiko für gesundheitliche Erkrankungen ausgesetzt. Um dem entgegenzuwirken, wurde das inklusive Gesundheitsprojekt "GESUND & BUNTER" ins Leben gerufen.

Dieses Projekt fördert einen gesunden Lebensstil und macht Gesundheitsbildung gleichzeitig auf eine inklusive Weise zugänglich. Menschen mit geistiger Beeinträchtigung werden ermutigt und befähigt, ihre Gesundheit aktiv mitzugestalten

Dr. Simone Kunz, Vorständin der VIACTIV Krankenkasse, betont: "Mit 'GESUND & BUNTER' schaffen wir ein Angebot, das nicht nur die Gesundheit fördert, sondern auch die Selbstbestimmung und Teilhabe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stärkt. Dieses Projekt zeigt, wie Inklusion und Gesundheitsbildung Hand in Hand gehen können."

In Dortmund haben jetzt die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre offiziellen Urkunden erhalten. Sie können nun ihre Arbeit als Gesundheitsexpertinnen und Gesundheitsexperten aufnehmen und direkt in Wohn- und Werkstätten Workshops für interessierte Bewohnerinnen und Bewohner anbieten. Die Ausbildung umfasst praxisnahe Module in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung und kann zukünftig durch Zusatzmodule wie mentale Gesundheit ergänzt werden. Auf diese Weise wird sowohl das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil gestärkt als auch praktische Handlungskompetenzen vermittelt.

