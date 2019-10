Homeday GmbH

Berliner Speckgürtel: Mietpreise in Teltow um 33 Prozent gestiegen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

- Größtes Preiswachstum bei Neuvermietung im südöstlichen Speckgürtel

- Kleinmachnow, Potsdam und Teltow mit teuersten Mietpreisen

Ganz Berlin diskutiert über den Mietendeckel und die aktuellen Mietpreise in der Stadt. Dabei sind auch Wohnungen im direkten Berliner Umland seit 2015 um durchschnittlich 20 Prozent teurer geworden. Mit einem Spitzenreiter: In Teltow wuchsen die Mietpreise seit 2015 um satte 33 Prozent. Das Wachstum der Mietpreise für Wohnungen in Berlin lag im gleichen Zeitraum bei 29 Prozent. Das ergab eine aktuelle Auswertung des Homeday-Preisatlas.*

"Der Berliner Speckgürtel weist vor allem im Süden ein besonders starkes Preiswachstum bei Neuvermietungen auf", so Steffen Wicker, Geschäftsführer des bundesweit tätigen Maklerunternehmens Homeday. "Wir gehen davon aus, dass die Preise im Umland weiterhin anziehen werden."

Kleinmachnow, Potsdam und Teltow mit teuersten Mietpreisen

Auch wenn Mieter im südöstlichen Speckgürtel die größten Preissteigerungen bei Neuvermietungen seit 2015 vorfinden, müssen sie im Südwesten für eine Wohnung immer noch am tiefsten in die Tasche greifen: In Potsdam, Kleinmachnow und Teltow kostet die Miete für den Quadratmeter mittlerweile durchschnittlich 10 Euro. Die günstigsten Preise finden Mieter mit 8 Euro pro Quadratmeter in Erkner, Ahrensfelde, Hennigsdorf und Schönwalde-Glien.

*Grundlage für die Untersuchung ist der Homeday-Preisatlas; Stand: September 2019. Für die Untersuchung wurden die Mietpreise für Wohnungen im Berliner Speckgürtel im Zeitraum Mitte 2015 bis Mitte 2019 miteinander verglichen.

Über Homeday

Homeday (www.homeday.de) ist eines der wachstumsstärksten, bundesweiten Maklerunternehmen in Deutschland. Mit moderner Technologie macht Homeday Prozesse für Makler und Kunden einfacher, schneller und transparenter. Bei Homeday erhalten Immobilienverkäufer einen vollen Maklerservice mit erfahrenen Maklern vor Ort - und zahlen keine Provision. Auch Käufer zahlen weniger als marktüblich und haben damit mehr Geld zur Verfügung. So spart Homeday beiden tausende Euro.

2015 wurde Homeday von Steffen Wicker, Dmitri Uvarovski und Philipp Reichle gegründet und hat seitdem bundesweit über eine Milliarde Euro Immobilienvolumen erfolgreich vermittelt. Heute begleitet ein Team von mehr als 150 Mitarbeitern und über 130 selbständigen Homeday-Maklern deutschlandweit Immobilienverkäufer und -käufer von der Verkaufsabsicht bis zum Vertragsabschluss durch den gesamten Vermittlungsprozess.

Pressekontakt:

Aileen Wagefeld

Homeday GmbH | Senior Manager PR & Communications

Phone: +49 30 120 849 181

E-Mail: aileen.wagefeld@homeday.de

www.homeday.de

Original-Content von: Homeday GmbH, übermittelt durch news aktuell