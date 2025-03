Kavalan

Kavalan veröffentlicht limitierten 15 Jahre alten Whisky aus der Serie „Time Exploration".

Taipei, 11. März 2025 (ots/PRNewswire)

„15 Years Old Single Malt Whisky" ist der erste Whisky mit Altersangabe von Kavalan

Die Kavalan Distillery bringt ihren allerersten Whisky mit einer Altersangabe auf den Markt, der in vier einzigartigen Fässern gereift ist: Ex-Bourbon, Oloroso Sherry, Ruby Port und Puncheon.

Die Veröffentlichung markiert einen Meilenstein auf dem Weg dieser taiwanesischen Brennerei, die nicht nur regionale, sondern nun auch zeitliche und reifungstechnische Grenzen überschritten hat.

Der Whisky ist auch eine Hommage an den historischen Moment, als Kavalan und Taiwan mit der Whiskyherstellung begannen. An diesem Tag im Jahr 2006 verließen die ersten Tropfen des in Taiwan hergestellten New Makes die Brennblasen und bildeten die Grundlage für fast zwei Jahrzehnte Innovation und Handwerkskunst.

Kavalan 15 Years Old Single Malt Whisky 2025 Edition, 43 % ABV, 700 ml wird in einer Auflage von nur 30.000 Flaschen weltweit herausgegeben und stellt eine Rarität aus dem Sortiment der subtropischen Destillerie für ultra-gereiften Whisky dar.

Eine der ältesten Abfüllungen von Kavalan, so CEO YT Lee, sei die Ausgabe 2025, die meisterhaft aus handverlesenen, gealterten Whisky-Reserven geblendet wurde, wobei auf die vier verschiedenen Fassarten zurückgegriffen wurde.

„Wir wollten eine außergewöhnliche Tiefe und Ausgewogenheit mit vielschichtiger Komplexität erreichen, wie es sich für einen Whisky mit hohem Alter gehört. Also haben wir eine Formel entwickelt, die auf einer Reifung in vier Fässern basiert, um die Eigenschaften jedes Fasses zu maximieren und eine reiche Harmonie im Endprodukt zu erreichen", sagte er.

Als Tribut an 15 Jahre großartiger Arbeitpräsentiert Kavalan diesen Whisky als zeitlosen Klassiker, der das wahre Wesen der Zeit und der Handwerkskunst einfängt. Das Verpackungsdesign zeigt die natürliche Maserung des Holzes und symbolisiert die Tiefe und Reife, die der Whiskydurch jahrelange Reifung erlangt hat. Das Flaschendesign spiegelt das Konzept der „Fusion" wider, die harmonisch aus vier Fasstypen zusammengestellt wurde, wobei die strukturierten Eichenmuster ihre unverwechselbarenEigenschaften der Fässer darstellen. Das mit Gold überzogene Kavalan-Logo verleiht dem Whisky einen Hauch von Luxus und Raffinesse und bringt die raffinierte Tiefe dieses 15 Jahre alten Whiskys perfekt zum Ausdruck.

Die Kavalan 15 Years Old Single Malt Whisky 2025 Edition ist über die offiziellen Vertriebskanäle von Kavalan in Taiwan erhältlich, darunter der Kavalan Distillery Shop, die Kavalan Whisky Shops, die Kavalan Whisky Bar und ausgewählte lokale Spirituosengeschäfte.

Kavalan 15 Years Old Single Malt Whisky (2025 Edition)

Beschreibung des Produkts:

Kavalan 15 Years Old, 700 ml 43 % vol. ist ein Zeugnis der Handwerkskunst von Kavalan und zeigt die perfekte Balance von Alterung, Fasseinfluss und Blending-Kunst in jedem Schluck.

Farbe: Gold-Karamell

Nase: Fesselnde Aromen von Karamell-Apfelmousse, frischer Schokolade, Walnuss-Zimtschnecken und cremigem Popcorn, verwoben mit subtilen Noten von getrockneten Mandarinenschalen und Pflaumen. Im Abgang zeigt sich die Süße von Toffee und schwarzen Datteln, die an eine warme, genussvolle Süße erinnern.

Gaumen: Üppige Zitrusaromen von Bergamotte, Zitrone, Orange und Grapefruit tanzen mit dem süßen Flüstern von getrockneten Cranberries, Rosinen und Longan und entfalten sich zu samtigen Noten von dunklem Schokoladeneis und Karamell-Walnuss-Kaffee-Mousse. Im Abgang bleibt die wohlige Wärme von holzigem Zimtgewürz zurück.

Informationen zum Kavalan Whisky

Die Kavalan Distillery im Landkreis Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Kunst des Single Malt Whisky in Taiwan. Unser Whisky, der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze reift, wird aus dem kristallklaren Schmelzwasser des Snow Mountain gewonnen und durch Meeres- und Bergwinde verfeinert. Diese Bedingungen sorgen für die charakteristische Cremigkeit von Kavalan. Unsere Brennerei, die den alten Namen des Landkreises Yilan trägt, blickt auf 45 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Getränken unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. Wir haben bei den wichtigsten Wettbewerben der Branche 900 Goldauszeichnungen oder mehr erhalten.

Kontakt:

Kaitlyn Tsai

kaitlyn@kingcar.com.tw

Britney Chen

britneychen@kingcar.com.tw

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2635595/Kavalan_15YO_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2635596/Kavalan_15YO_2.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/kavalan-veroffentlicht-limitierten-15-jahre-alten-whisky-aus-der-serie-time-exploration-302396509.html

Original-Content von: Kavalan, übermittelt durch news aktuell