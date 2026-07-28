Continentale Versicherung

Continentale-Studie 2026: Erhebliches Potenzial in der betrieblichen Vorsorge

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Dortmund (ots)

Betriebliche Vorsorgeangebote sind zu wenig verbreitet und werden zu selten genutzt. Das belegt die Continentale-Studie 2026 "So versichert sich Deutschland: Zwischen Klassikern, Trends und blinden Flecken". Sie zeigt nicht nur bedeutende Defizite in der Vorsorge auf, sondern auch in der Information. Für Vermittler ergeben sich daraus vielfältige Anknüpfungspunkte in der Beratung privater und gewerblicher Kunden.

Große Lücken in der Absicherung über den Arbeitgeber

Bemerkenswert ist: Nur knapp die Hälfte der Berufstätigen in Deutschland profitiert von betrieblichen Vorsorgelösungen. "Dabei lohnt sich die Absicherung über den Arbeitgeber. Denn sie bietet einen einfachen Zugang zu wichtigem Versicherungsschutz, günstige Konditionen und weitere finanzielle Vorteile", sagt Jürgen Wörner, Vorstand Vertriebspartnerbetreuung und Kundendienst bei der Continentale Versicherung. Vor allem hilft sie, Lücken in der existenziellen Vorsorge zu schließen. Und die sind in Deutschland groß, wie die repräsentative Befragung der Continentale zeigt.

Millionen Beschäftigte ohne Aussicht auf Betriebsrente

Am verbreitetsten ist mit 37 Prozent die betriebliche Altersvorsorge (bAV). Allerdings bedeutet das im Umkehrschluss: Millionen Beschäftigte in Deutschland können gegenwärtig nicht mit einer betrieblichen Rente rechnen. Dazu Jürgen Wörner: "Das Betriebsrentenstärkungsgesetz sollte der bAV neuen Schwung verleihen. Doch insbesondere in kleinen und mittelgroßen Unternehmen besteht weiterhin großer Nachholbedarf."

Betriebliche Krankenversicherung: Noch längst kein Standard

Noch schlechter sieht es bei weiteren Risiken aus. Nur 13 Prozent der Befragten genießen Unfallschutz über ihren Arbeitgeber. Eine betriebliche Krankenversicherung (bKV) besitzen lediglich 11 Prozent. "Die aktuelle GKV-Reform dürfte der bKV zusätzlichen Rückenwind verleihen", so Jürgen Wörner. "Höhere Zuzahlungen bei Medikamenten, geringere Festzuschüsse beim Zahnersatz sowie Leistungskürzungen für gesetzlich Versicherte machen den Mehrwert der betrieblichen Gesundheitsvorsorge noch deutlicher."

Auch bei der Arbeitskraftabsicherung ist noch Luft nach oben

In puncto Versicherung gegen Berufsunfähigkeit (bBU) könnten Betriebe ebenfalls noch nachlegen. Nur 8 Prozent der Berufstätigen sind betrieblich gegen den Verlust ihrer Arbeitskraft abgesichert, also weniger als jeder Zehnte. Punkten könnten Arbeitgeber insbesondere bei 18- bis 29-Jährigen. Wie die Continentale-Studie zudem ergibt, sehen junge Menschen- mehr als ältere Befragte - eine BU-Versicherung als unverzichtbar an.

Fehlende betriebliche Angebote, mangelnde Information

Eine weitere Erkenntnis der Umfrage: Etwa die Hälfte der Unternehmen sehen entweder keine betriebliche Vorsorge vor oder die Beschäftigten wissen nichts davon. Viele Berufstätige können gar nicht sicher einschätzen, welche Absicherungsmöglichkeiten es in ihrem Unternehmen gibt.

Insgesamt verdeutlicht die Studie: Im Segment der betrieblichen Vorsorge bestehen nach wie vor erhebliche Vertriebschancen. Vermittler, die den Nutzen betrieblicher Zusatzleistungen verständlich erklären, umfassend dazu informieren und passende Versorgungslösungen gestalten, erhöhen ihre Erfolgsaussichten spürbar.

Zur Continentale-Studie

Die Continentale-Studie erscheint seit dem Jahr 2000 jährlich. Die diesjährige Studie mit dem Schwerpunktthema "So versichert sich Deutschland: Zwischen Klassikern, Trends und blinden Flecken" wird in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungs- und Beratungsinstitut HEUTE UND MORGEN erstellt. Bundesweit wurden für den Hauptteil 1.387 Personen ab 18 Jahren repräsentativ befragt. Zentrale soziodemografische Kennziffern wie Alter, Geschlecht, Bildungsgrad oder Einkommen entsprechen in etwa der tatsächlichen Verteilung in dieser Gruppe. Seit 2001 ermittelt die Continentale-Studie zudem jährlich die Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Gesundheitswesen. 2019 kamen Trendfragen zum Thema Altersvorsorge hinzu. Die vollständige Studie inklusive der Trendfragen wird im September 2026 erscheinen.

Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibt

Die Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.

Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Muttergesellschaft des Verbundes ist die Continentale Krankenversicherung a.G., die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen begeht. Im Mittelpunkt stehen für die Unternehmen die Bedürfnisse der Versicherten, Vertriebspartner und Mitarbeitenden. Oberster Grundsatz ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.

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