Continentale Versicherungsverbund

Continentale Sachversicherung: Erweiterter Schutz für Wärmepumpen, Balkonkraftwerke und Co.

Dortmund (ots)

Die Continentale hat ihre ausgezeichneten Wohngebäude- und Hausratversicherungen um den Schutz von Wärmepumpen und Balkonkraftwerken erweitert - bei gleichbleibendem Beitrag. So ist es für die Absicherung egal, ob eine Wärmepumpe am Haus angebracht ist oder nur auf dem Grundstück steht. "Als moderner Sachversicherer passen wir unsere Produkte stetig dem technischen Fortschritt an und entwickeln sie im Sinne unserer Kunden weiter", sagt Dr. Thomas Niemöller, Vorstand Komposit bei der Continentale.

In beinah 60 Prozent der neuen Wohngebäude wurden nach Informationen von Statista 2022 Wärmepumpen eingebaut. Für den Versicherungsschutz war dabei bisher entscheidend, ob die Pumpen im oder am Haus angebracht sind. Im XXL- und TOP-Schutz der Continentale Wohngebäudeversicherung ImmoGuard können sie nun auch auf dem gesamten Grundstück stehen. Der Schutz besteht, sobald sie auf dem Grundstück montiert wurde. Abgesichert ist zusätzlich zu den klassischen Gefahren der Diebstahl der Anlage bis 18.000 Euro (XXL) oder 25.000 Euro (TOP-Schutz).

Balkonkraftwerke in die Hausratversicherung eingebunden

Auch Balkonkraftwerke liegen bei vielen Eigentümern und Mietern im Trend. Die praktischen und kostengünstigen Energieerzeuger sind deshalb in die Hausratversicherung CasaSecura eingebunden. Im TOP-Tarif besteht unter anderem Schutz gegen einfachen Diebstahl bis 5.000 Euro, im XXL-Tarif bis 2.000 Euro.

ImmoGuard mit Bestnote ausgezeichnet

Schutz für weitere alternative Energielieferanten, wie Photovoltaik- oder Solar- und Geothermieanlagen, sind über Zusatzbausteine zu ImmoGuard abschließbar. Unter anderem sind dann Kurzschlüsse in den Anlagen, Marderbisse oder Beschädigungen durch Kinder abgesichert. Finanztest (04/2023) zeichnete den ImmoGuard XXL bereits kürzlich mit der Bestnote aus.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.continentale.de/wohngebaeudeversicherung und https://www.continentale.de/hausrat. Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de.

