Echte Erlebnisse, statt nur klassisches Marketing: Der Fashion Online Shop kreiert innovatives Festivalkonzept und veranstaltet erstmals das ABOUT YOU PANGEA FESTIVAL

- Vom 22.-25. August 2019 richtet ABOUT YOU erstmal ein Großfestival mit bis zu 20.000 erwarteten Besuchern in Pütnitz an der See in Kooperation mit dem bestehenden PANGEA Festival aus. - Das Festivalkonzept und vielfältige Programm sollen Musik, Sport, Kultur und Mode innovativ zusammenbringen. - Der Fashion Online Shop baut damit seine Strategie aus, im Marketing neue Wege zu gehen und echte Erlebnisse für Kunden zu schaffen.

Vom 22. bis 25. August 2019 wird ABOUT YOU in Kooperation mit dem etablierten PANGEA Festival ein neuartiges Festivalkonzept zum Leben erwecken: Das ABOUT YOU PANGEA Festival. Die Veranstalter erwarten bis zu 20.000 Besucher auf dem eindrucksvollen Festivalgelände in Pütnitz an der See. Während des viertägigen Festivals erwartet die Besucher ein vielfältiges und sorgfältig kuratiertes Programm bestehend aus Musik, Sport, Kultur, Workshops und natürlich Mode.

ABOUT YOU ist für seinen Pioniergeist bekannt und verfolgt seit Längerem die Strategie im Marketing neue Wege zu gehen. Ziel dabei ist es, sich von klassischer Werbung und bestehenden Marketingkanälen unabhängiger zu machen und den Fokus zunehmend auf direkte Kanäle zur Kundenkommunikation zu erhöhen. Großevents mit Entertainment-Faktor und Mode-Bezug, sind dabei ein wichtiger Baustein in dieser Strategie. Authentischer Content sowie echte Erlebnisse, die echte Emotionen beim Kunden auslösen. Das schafft nicht nur einen Mehrwert für die Besucher, sondern erlaubt dem Fashion Online Shop - sowie teilnehmenden Brands mit ähnlicher Strategie und Werten - in den Dialog mit der Zielgruppe zu treten, den Kunden so zu verstehen und zukünftig bessere Marketing Produkte kreieren zu können.

"Wir freuen uns, dass wir auch in 2019 den Weg weiter gehen können, unsere Marketing Budgets sinnvoll einzusetzen, um echte Geschichten und Events zu schaffen, die nicht nur Werbung sind, sondern gleichzeitig Mehrwerte für den Kunden schaffen.", sagt Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU. "Dabei wollten wir eine klare Haltung einnehmen und unsere Markenwerte authentisch transportieren."

Den massenmedialen Startschuss in Sachen Großevents in Verbindung mit authentischem Content markierten die 2017 ins Leben gerufenen ABOUT YOU Awards, die 2018 erstmals als TV-Format auf ProSieben übertragen wurden - in der für die Kernzielgruppe für dieses Format begehrten Sendezeit direkt nach Germany's Next Topmodel. Die bisher beispiellose Verschmelzung von Digital und TV erreichte acht Millionen Zuschauer und über eine Milliarde Medienkontakte. Auch in diesem Jahr plant der Marketing-Pionier mit den ABOUT YOU Awards an die Erfolge des vorigen Jahres anzuknüpfen und mit einem erweiterten Show-Spektakel Maßstäbe zu setzen und die größte Influencer Award Show noch vielfältiger, emotionaler und persönlicher werden zu lassen. Weitere Beispiele für erfolgreiche und für den Kunden erlebbare Events waren der ABOUT YOU Blogger Flohmarkt, die Lena Gercke Christmas Party, sowie viele kleinere Veranstaltungen und Content-Formate. Häufig werden die Formate zunächst in kleineren europäischen Ländern getestet und dann europaweit skaliert. Weitere innovative Formate zugeschnitten für unterschiedliche Zielgruppen sollen noch in 2019 folgen.

Mit dem Festival Ethos bleibt der Fashion Online Shop seiner Markenhaltung treu, die ein von Toleranz und Vielfalt geprägtes Miteinander fördert. "Das ABOUT YOU PANGEA Festival soll ein Ort ohne gesellschaftliche Zwänge sein, wo jeder die Möglichkeit hat, sich frei ausdrücken zu können - egal, ob durch Mode, Musik, Kultur oder Sport. Damit wollen wir einen nachhaltigen Umgang miteinander und unserer Umwelt fördern", erklärt Björn Hansen, Brand Director bei ABOUT YOU.

Die Partnerschaft mit dem bereits etablierten PANGEA Festival bringt eine strategische "Win-Win-Situation" für beide Parteien mit sich. Das erfahrene PANGEA-Festival-Team verfügt über die wertvolle Expertise von sechs Jahren Erfahrung in der Festivalkonzeption und -organisation sowie eine bestehende Community, die 2018 auf mehr als 8.000 Festivalbesuchern gewachsen ist und bereits verschiedene Szenen an Musikern, Sportlern und Kreativen zusammenbringt. Wohingegen es ABOUT YOU, als eine der führenden Fashion Online Plattformen in Europa, mit einer Community von über 11 Millionen monatlich aktiven Nutzern, ermöglicht, das Festival auf ein neues Level zu skalieren. "Wir freuen uns sehr mit ABOUT YOU einen Partner auf Augenhöhe gefunden zu haben, mit dem wir die gleichen Werte und Visionen teilen und so der PANGEA Community völlig neue Möglichkeiten, echten Mehrwert und ein nachhaltigeres Festival bieten können.", erklären Hans Jensen und Alexander Seifert, die Gründer des PANGEA Festivals. Zusammen haben die beiden das PANGEA Festival vor sechs Jahren unter dem Motto "Never stop playing'" ins Leben gerufen.

In 2019 rechnen die Veranstalter mit bis zu 20.000 Besuchern, die sich auf ein erweitertes und abwechslungsreiches Programm freuen dürfen. Zusammen mit hochkarätigen Artists, Künstlern und Kollektiven aus der internationalen Kreativszene sowie namenhaften Brands werden thematische Welten erschaffen, in denen die Festivalbesucher noch mehr Erlebnisse und Entertainment erwartet. Zudem verfolgen die Veranstalter das ambitionierte Ziel das Festival mit einer möglichst CO2-neutralen Bilanz abzuschließen.

Weiterführende Informationen finden Sie auf der ABOUT YOU PANGEA Festival Website unter wwww.aboutyoupangea-festival.de.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Indem der Online-Shop sich dem individuellen Stil jedes Kunden anpasst, entsteht ein für alle Kunden eigener Shop, der nur relevante Produkte und Outfitvorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und dadurch unendlich viele verschiedene Persönlichkeiten, die ihren Ausdruck durch Mode finden und dabei von ABOUT YOU unterstützt werden. Neben der vielseitigen Inspiration finden Frauen und Männer zwischen 18 und 49 Jahren auf aboutyou.de und in der ABOUT YOU App ein Sortiment mit mehr als 200.000 Artikeln von über 1.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 11 Millionen monatlich aktiven Kunden eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Das Fashion-Tech-Unternehmen erwirtschaftete 2017/18 einen Umsatz in Höhe von 283 Millionen Euro, für das laufende Geschäftsjahr wird ein Umsatz in Höhe von 450-480 Millionen Euro erwartet, das entspricht einem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 1,6 Milliarden Euro. Mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar gilt ABOUT YOU als das erste Unicorn aus Hamburg.

Die ABOUT YOU GmbH wurde 2014 als Tochterunternehmen der Otto Group gegründet und ist heute Teil des Konzern-Portfolios. Zum Management-Team gehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (30, Marketing & Brands) und Sebastian Betz (28, Tech & Product) sowie der ehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (37, Operations & Finance).

