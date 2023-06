Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)

Arbeitsschutz GEWINNT!

BG RCI startet mit Präventionswettbewerb in neue Runde

Bild-Infos

Download

Heidelberg (ots)

Ab sofort können Beiträge für den Präventionswettbewerb "Arbeitsschutz GEWINNT!" der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) eingereicht werden. Gefragt sind gute Ideen für mehr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.

Bislang hieß der Wettbewerb für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit der BG RCI "VISION ZERO Förderpreis". Nun hat er einen neuen Namen: "Arbeitsschutz GEWINNT!". Eingereicht werden können ab sofort gute Ideen für mehr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz in den Kategorien Sicherheitstechnik, Organisation, Gesundheitsschutz und Auszubildende. Seit 1997 haben sich rund 14.000 Menschen aus 4.200 Betrieben mit 7.000 Ideen am BG RCI-Präventionspreis beteiligt.

"Arbeitsschutz GEWINNT!" gehört nach wie vor zu den höchstdotierten Arbeitsschutzpreisen in Deutschland: Der erste Preis wird mit 12.000 Euro prämiert, der zweite mit 6.000 Euro und der dritte mit 3.000 Euro. Mitmachen können alle Versicherten und Mitgliedsunternehmen der BG RCI aus den Branchen Baustoffe - Steine - Erden, Bergbau, Chemische Industrie, Lederindustrie, Papierherstellung und Ausrüstung sowie aus der Zuckerindustrie.

Mehr Informationen unter https://www.bgrci-arbeitsschutz-gewinnt.de/

Original-Content von: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), übermittelt durch news aktuell