Hologic Deutschland GmbH

Das 3DimensionsTM System von Hologic für 3D-Mammografie erhält EUREF Type Test Zertifizierung

Marlborough (Mass.)/Kerpen (ots)

Hologic Inc. (Nasdaq: HOLX), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Frauengesundheit, gibt bekannt, dass sein 3Dimensions(TM)-Mammographie-System von der European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services (EUREF) mit der EUREF Type Test Certification ausgezeichnet wurde1. Es ist das erste digitale Brusttomosynthesesystem (DBT), dass eine solche Auszeichnung erhält. Bislang wurde nur ein Mammographie Systeme jemals zertifiziert, die vorherigen acht waren für die 2D Mammographie.

Die gemeinnützige Organisation EUREF hat es sich zum Ziel gesetzt, das Angebot und die professionelle Unterstützung bei der Brustversorgung zu standardisieren, indem sie die besten Lösungen für die Qualitätskontrolle im Mammographie-Screening aus regionalen und nationalen Brustkrebs-Programmen in ganz Europa zusammenführt. Mit der Typentest-Zertifizierung haben Krankenhäuser und Bildgebungszentren die Sicherheit, dass die 2D- und 3D-Systeme von 3Dimensions jeweils eine ganze Reihe an strengen mechanischen und klinischen Tests bestanden haben. Beide Mammographie-Systeme wurden an zwei klinischen Standorten in den Niederlanden für Screening- und Diagnosezwecke getestet. Die Prüfungen belegen, dass das System die von der EUREF für Screening- und Diagnose-Mammographie Geräte festgelegten Standards auch bei Tomosynthese für Bildqualität, Strahlenbelastung und Stabilität erfüllt.

"Die von EUREF geleistete Arbeit trägt wesentlich dazu bei, dass Frauen in ganz Europa qualitativ hochwertige Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungen erhalten. Wir fühlen uns geehrt, das erste DBT-System zu sein, das diese strengen Standards erfüllt", sagt Tanja Brycker, Vice President, Strategic Development, Breast & Skeletal Health and Gynaecological Surgical Solutions bei Hologic. "Die EUREF-Zertifizierung ist nicht leicht zu bekommen und wir sind stolz darauf, dass unser 3Dimensions System nun bereits als drittes unserer Mammographie-Systeme anerkannt wurde. Diese Zertifizierungen spiegeln unser Engagement für die Entwicklung hochwertiger medizinischer Technologie zur Verbesserung der Gesundheit von Frauen wieder."

Das 3Dimensions System zeichnet sich durch bahnbrechende Verbesserungen aus, die das Patientinnenerlebnis verbessern, ohne dabei Kompromisse bei Geschwindigkeit, Dosis oder Genauigkeit einzugehen. Das System ist das schnellste, höchstauflösende Brusttomosynthesesystem auf dem Markt2, und es ist klinisch erwiesen, dass es sowohl für die Patientinnen komfortabler3 ist und dabei gleichzeitig einen verbesserten Arbeitsablauf für Radiologen bietet. Zusätzlich zu dieser Zertifizierung hat EUREF bereits die digitalen Mammographie Systeme Selenia® und Selenia Dimensions® 2D von Hologic zertifiziert.

1 EUREF. Ergebnisse EUREF-Typentest. https://www.euref.org/type-test-equipment/euref-type-test-results. Letzter Zugriff am 15. September 2022

2 Daten in den Akten und aus öffentlichen Quellen, 2017

3 Smith, A. Improving Patient Comfort in Mammography. Hologic WP-00119 Rev 003 (2017)

Über Hologic

Hologic ist ein führendes innovatives Medizintechnikunternehmen

im Bereich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen diagnostischen und chirurgischen Produkten sowie medizinischen Bildgebungssystemen mit Schwerpunkt in der Frauenheilkunde. Die drei Kerngeschäftsbereiche konzentrieren sich auf die Diagnostik, die Bildgebung und die gynäkologische Chirurgie.

Mit einer umfassenden Technologiesammlung sowie einem leistungsstarken Forschungs- und Entwicklungsprogramm engagiert sich Hologic seit seiner Gründung im Jahr 1985 für eine bessere Lebensqualität. Dafür nutzt Hologic modernste Wissenschaft als Grundlage, damit medizinische Fachkräfte mit immer größerer Sicherheit die richtige Diagnose und Therapie für Patientinnen finden. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Marlborough, im US-Bundesstaat Massachusetts.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich Aussagen über die Verwendung der Produkte von Hologic. Es kann nicht garantiert werden, dass diese Produkte die hierin beschriebenen Vorteile erzielen oder dass diese Vorteile in irgendeiner Weise bei einem einzelnen Patienten reproduziert werden können, da die tatsächliche Wirkung der Verwendung der Produkte nur von Fall zu Fall bestimmt werden kann. Darüber hinaus kann nicht garantiert werden, dass diese Produkte kommerziell erfolgreich sein werden oder die erwarteten Verkaufszahlen erreichen werden. Hologic lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen der hierin enthaltenen Aussagen zu veröffentlichen, um geänderte Erwartungen oder geänderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen diese Daten oder Aussagen beruhen.

Original-Content von: Hologic Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell