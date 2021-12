SAT.1

Strahlend wie die #FFS-Sonne: Bestes Jahr für das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" seit 2006

Unterföhring (ots)

Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" strahlt 2021 besonders: Mit herausragenden 17,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) im Schnitt feiert das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" das beste Jahr seit 2006 (18,3 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung von 17,5 Prozent.

An 39 Sendetagen übertrifft der Marktführer am Morgen die 20-Prozent-Marke. Den Jahresbestwert von 22,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) erzielt die älteste Morningshow im deutschen Fernsehen am 21. Juli 2021.

SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Welch ein Erfolgsjahr für das 'SAT.1-Frühstücksfernsehen' - ein Jahr der Superlative und wichtiger Leuchtturm im SAT.1-Programm. Herzlichen Dank an ein grandioses Team, das die Livesendung jeden Tag aufs Neue mit viel Herzblut zu etwas Besonderem macht."

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" - montags bis freitags, 5:30 bis 10:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, produziert von MAZ & MORE TV Produktion.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 29.12.2021 (vorläufig gewichtet)

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell