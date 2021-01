PSE - Pharma Solutions Europe

PSE - Pharma Solutions Europe: Tendermanagement mit Null-Fehler-Toleranz dank Qualitätsmanagement nach dem Turtle-Modell

Stuttgart (ots)

Das inhabergeführte Beratungsunternehmen PSE - Pharma Solutions Europe ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert, Anbieter der pharmazeutischen Industrie im Vertragsmanagement zu unterstützen, welches sich aus den Arzneimittelausschreibungen der gesetzlichen Krankenversicherung ergibt. Dieses Vertragsmanagement wird im Branchenjargon auch als Tendermanagement bezeichnet und fordert von sämtlichen Beteiligten absolut form- und fristgerechtes Arbeiten: Bei der Erstellung von zuschlagsfähigen Angeboten im Rahmen der europäischen Arzneimittelausschreibungen kann bereits der kleinste Fehler gravierende Folgen haben und im Kontext des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV) zum Verfahrensausschluss für den Anbieter führen. Daher erhebt PSE den Anspruch, das Tendermanagement im Auftrag seiner Kunden mit einer absoluten Null-Fehler-Toleranz abzuwickeln.

Dieses hohe Qualitätsversprechen beruht bei PSE - Pharma Solutions Europe auf langjähriger Branchenerfahrung, einem hohen Maß an Kundenorientierung und einer kontinuierlichen Optimierung sämtlicher Prozesse bezüglich Qualität, Effektivität und Effizienz.

Dafür arbeitet das pharmazeutische Beratungsunternehmen aus der Nähe von Stuttgart mit dem sogenannten Turtle-Modell, welches prozessorientierte Betrachtungen unter Mitarbeit aller Prozessbeteiligten ermöglicht. Dabei steht die namensgebende Schildkröte nicht etwa als Metapher für die Geschwindigkeit, sondern verkörpert den strukturellen Prozess im Qualitätsmanagement: Kopf und Schwanz der Schildkröte symbolisieren Input und Output, während die Gliedmaßen bestimmte Einflussfaktoren darstellen, wie Vorgaben, Ressourcen, Equipment, Zuständigkeiten, Chancen oder Risiken. Auf diese Weise werden im Turtle-Modell relevante Daten und Arbeitsschritte direkt mit dem jeweiligen Geschäftsprozess verknüpft, was für ein deutliches Plus an Transparenz sorgt, wenn es um erfolgskritische Arbeitsergebnisse geht.

Ayse Erdogdu, Teamleiterin Market Access bei PSE - Pharma Solutions Europe, hat bereits vor Jahren damit begonnen, dieses Qualitätsmanagementsystem schrittweise im Unternehmen einzuführen und vertraut dabei mit EasyTurtle® auf einen bewährten deutschen Software-Anbieter: "Nachdem wir die unterschiedlichsten QM-Systeme getestet haben, sind wir uns sicher, mit EasyTurtle® die optimale Lösung zur Modellierung und Überprüfung unserer Prozesse gefunden zu haben. Die Software-Suite ist intuitiv bedienbar und hat daher den Namenszusatz "easy" allemal verdient.", so Erdogdu.

Selbst neuen Mitarbeitern sei es dank dem detailliert durchgearbeiteten Prozessmodell "Arzneimittelausschreibungen und Angebotserstellung" möglich, ohne jede Anleitung erfolgreich mit dem Programm zu arbeiten und Prozesse nach Prozessmodellen und Prozessketten differenziert zu betrachten: "Wir sind eben keine Pizzeria, in der wir innerhalb von 20 Minuten den nächsten Tellerwäscher eingelernt haben.", konstatiert PSE-Inhaber Rainer Aufrecht und betont damit die Notwendigkeit hochwertiger QM-Systeme für den Bereich des Arzneimittelzulassungswesens: "Die Kontinuität der Prozesse und die Zugehörigkeit spezialisierter Mitarbeiter ist für uns eine der wichtigsten Stellgrößen für die Qualität der Leistungserbringung. Qualitätsmanagement ist ein Prozess, der im Kleinen beginnt und im Wesentlichen endet, nämlich in der Qualität."

Alle Vorteile von EasyTurtle® auf einen Blick:

EasyTurtle® ist aus Perspektive von PSE - Pharma Solutions Europe das effizienteste Werkzeug zur Prozessmodellierung im Bereich des Qualitätsmanagements. Neben der hohen Flexibilität bei der Zuordnung von Informationen bietet EasyTurtle® eine Reihe von Prüfmechanismen, die insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei helfen können, selbst die feinsten Unstimmigkeiten in den Prozessbeschreibungen zu identifizieren und Verbesserungsmaßnahmen daraus abzuleiten.

EasyTurtle® ermöglicht die freie Gestaltung von Prozessen, Prozessketten und Prozessmodellen und kann sowohl mit als auch ohne externe Datenbanken genutzt werden. Die Software arbeitet zu 100% papierfrei und bietet die Möglichkeit, alle relevanten Dokumente direkt einzubinden und im Prozessmodell zu visualisieren.

Durch bedarfsgerechte Lizenzmodelle kann das EasyTurtle®-Softwarepaket besonders wirtschaftlich eingesetzt werden und erfordert dank einfachster Bedienbarkeit kaum Einarbeitungszeiten: Prozesse sind ganz einfach per Drag-and-Drop veränderbar und selbst ganze Projekte können innerhalb der Serverlandschaft mit wenigen Klicks umgezogen werden. Auch sind dem Softwarepaket ausführliche Anwendungsdokumentationen beigefügt, die den Umgang mit der Prozessmanagementsoftware erleichtern. Zusätzlich steht das Team von EasyTurtle® allen Kunden bei Fragen rund um die Installation, Anbindung, Implementierung und Wartung der QM-Software zur Seite. Mehr über die Vielfältigkeit der leistungsstarken EasyTurtle®-Software erfahren Interessenten direkt über das Demo-Modell oder über eine Live-Präsentation bei 4IT. Alle weiteren Informationen und Kontaktdaten sind unter www.easyturtle.de zusammengefasst.

PSE - Pharma Solutions Europe ist ein inhabergeführtes Beratungsunternehmen aus Baden-Württemberg, welches sich in den vergangenen 13 Jahren in der Pharmaindustrie als Spezialanbieter zum Thema Arzneimittelausschreibungen der gesetzlichen Krankenkassen etablieren konnte. Weitere Informationen zu PSE - Pharma Solutions Europe, sowie zu den angebotenen Services in den Bereichen Market Access, Drug Regulatory Affairs und Tendermanagement finden Sie unter www.pse-team.de.

