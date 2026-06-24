zeb consulting

SBTi validiert CO2 Reduktionsziele von zeb

Bild-Infos

Download

Münster/Frankfurt (ots)

Die Strategie-, IT- und Managementberatung zeb hat ihre CO2-Reduktionsziele durch die Science Based Targets initiative, kurz SBTi, validieren lassen. Damit wurden die von zeb eingereichten kurz- und langfristigen Klimaziele extern geprüft, genehmigt und auf der SBTi-Website veröffentlicht.

zeb hatte sich im November 2025 der SBTi verpflichtet. Ziel war es, eigene CO2-Reduktionsziele festzulegen, die mit dem Pariser Klimaschutzabkommen vereinbar sind und sich an anerkannten wissenschaftlichen Vorgaben zur Senkung von Treibhausgasemissionen orientieren. Mit der Validierung verfügt zeb nun über extern geprüfte Klimaziele für die Jahre 2030 und 2050.

Bis 2030 will zeb seine direkten Emissionen sowie Emissionen aus eingekaufter Energie um 42 Prozent senken. Für weitere Emissionen entlang der Wertschöpfungskette ist eine Reduktion um 25 Prozent vorgesehen. Zusätzlich sollen relevante Lieferanten stärker eingebunden werden. 34 Prozent von ihnen sollen sich eigene Klimaziele setzen, die den Anforderungen der SBTi entsprechen. Langfristig verfolgt zeb ein Net-Zero-Ziel bis 2050.

Für zeb ist die Validierung auch mit Blick auf das Beratungsgeschäft relevant. Zunehmend verfolgen Unternehmen eigene Klimaziele und erwarten von Dienstleistern nachvollziehbare Standards und belastbare Nachhaltigkeitsdaten. Die Umsetzung der validierten Ziele erfolgt schrittweise. Im Fokus stehen Bereiche, in denen zeb wesentliche Ansatzpunkte für Emissionsreduktionen sieht.

Über zeb

Als führende Strategie-, Management- und IT-Beratung bietet zeb in der stark von Regulatorik und digitaler Transformation bestimmten Financial-Services-Industrie sämtliche Beratungsdienstleistungen an. Zu den Kunden gehören u. a. Banken, Sparkassen, Neobanken und FinTechs, Versicherer und InsurTechs, Asset-Manager, Captives, aber auch zahlreiche weitere spezialisierte europäische Finanzdienstleister und Finanzintermediäre.

zeb wurde 1992 gegründet und unterhält Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kyiv, London, Luxemburg, Mailand, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Regelmäßig wird zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" der Bank- und Versicherungsbranche klassifiziert und ausgezeichnet.

Original-Content von: zeb consulting, übermittelt durch news aktuell