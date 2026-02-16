Italian Trade Agency

Italian Trade Agency zieht positive Bilanz des italienischen Gemeinschaftsauftritts auf der BIOFACH 2026

Berlin/Nürnberg (ots)

65 Unternehmen aus 16 italienischen Regionen präsentierten ihre kulinarischen Highlights und gaben Einblick in die Vielfalt und Qualität italienischer Bio-Produkte.

Vom 10. bis 13. Februar präsentierten 65 Unternehmen aus 16 Regionen auf dem Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency (ITA) in Nürnberg ihre biologisch erzeugten Lebensmittel - von klassischen Olivenölen über Pasta und Reisspezialitäten bis hin zu innovativen Convenience-Produkten. Auf 640 Quadratmetern konnten die Messegäste die Leistungsfähigkeit des italienischen Biosektors entdecken.

Die teilnehmenden Betriebe kamen aus Abruzzen, Apulien, Emilia-Romagna, Kalabrien, Kampanien, Latium, Lombardei, Marken, Molise, Piemont, Sardinien, Sizilien, Toskana, Trentino-Südtirol, Umbrien und Venetien, repräsentierten dabei nicht nur die geografische Vielfalt Italiens von den Alpenregionen über die Toskana bis nach Sizilien, sondern auch die außergewöhnliche Bandbreite an hochwertigen Bioprodukten des Landes.

Ferdinando Fiore, Direktor der Italian Trade Agency in Berlin zeigt sich zufrieden mit dem diesjährigen Messeauftritt: "Die BIOFACH 2026 war für uns ein großer Erfolg. Die gute Besucherfrequenz an unserem Stand und das konkrete Interesse zeigen deutlich, dass italienische Bio-Produkte weltweit gefragt sind und großes Vertrauen genießen. Unsere Unternehmen konnten wertvolle Kontakte knüpfen und bestehende Partnerschaften weiter ausbauen. Angesichts des weiter stark wachsenden deutschen Marktes - bei gleichzeitig stagnierender deutscher Produktion - sehen wir sehr gute Grundlagen und Chancen für italienische Unternehmen und für weiteres Exportwachstum."

Italienische Bio-Produkte stehen für Qualität, Authentizität und eine tief verwurzelte Esskultur. "Bio ist in Italien kein Trend, sondern fester Bestandteil einer Esskultur, die jüngst auch von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet wurde. Dies wird für einen weiteren Wachstumsschub sorgen," ist sich Fiore sicher.

Regionale Rohstoffe und traditionelle Handwerkskunst harmonieren mit Bio-Standards

Neben italienischen Klassikern wie erlesenem Olivenöl und feinen Essigspezialitäten, frischer und getrockneter Pasta, Reis, Backwaren, süßen und herzhaften Snacks, Saucen, Pesto und Brotaufstrichen stießen vor allem Trüffelspezialitäten auf großes Interesse. Bei eingelegtem und eingemachtem Obst und Gemüse lagen Artischocken, Mangold, Spinat und Spargel in verschiedenen Variationen besonders hoch im Kurs. Zu den Highlights zählten zudem Fertigmischungen und Instantgerichte, glutenfreie Mehle, Gewürze, Heil- und Arzneipflanzen. Getränke wie Kaffee, Limonade, Saft und Wein rundeten das Angebot ab. Viele Produkte überzeugten zudem durch die Kombination aus Bio-Standard und geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) bzw. geschützter geografischer Angabe (g.g.A.).

Italienische Bioprodukte auf Wachstumskurs

Laut Nomisma-Daten wächst der Handel mit italienischen Bio-Lebensmitteln seit Jahren kontinuierlich - im In- wie auch im Ausland. Der Gesamtumsatz erreichte 2024 rund 10,4 Mrd. Euro. Davon entfielen etwa 6,5 Mrd. Euro auf den nationalen Umsatz (+ 5,7 Prozent) und knapp 3,9 Mrd. Euro auf den Export (+ 7,0 Prozent). Damit belegt Italien aktuell Platz 1 im Ranking der europäischen Exportländer und Platz 2 im weltweiten Vergleich.

Zu den wichtigsten Exportprodukten aus ökologischer Herstellung zählen Wein, Olivenöl und Getreideprodukte. Die wichtigsten Zielmärkte für italienische Bio-Produkte sind Deutschland, Frankreich, Skandinavien, BeNeLux und die USA.

Eine Übersicht der beteiligten Aussteller auf dem italienischen Gemeinschaftsstand 2026 finden Sie hier.

Über die Italian Trade Agency:

Die Italian Trade Agency ITA hat als staatliche Agentur für Außenhandel die Aufgabe, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Italien und Deutschland zu fördern und die italienischen Hersteller bei der Vermarktung u. a. von Genussprodukten "made in Italy" zu unterstützen.

