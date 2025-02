Italian Trade Agency

Vielfalt und Genuss aus Italien auf der BIOFACH 2025: Auf dem Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency präsentieren 65 Produzenten aus 16 Regionen ihre kulinarischen Highlights

Auch in diesem Jahr ist die Italian Trade Agency (ITA) mit einem Gemeinschaftsstand auf der BIOFACH vertreten. Hier werden in diesem Jahr 65 Produktionsbetriebe aus fast ganz Italien zeigen, was sie an Neuheiten zu bieten haben.

Das Spektrum der teilnehmenden Firmen reicht vom etablierten Traditionsunternehmen bis hin zum Newcomer auf internationalem Parkett. Ihr Angebot umfasst erlesene Olivenöle und Essigspezialitäten, frische und getrocknete Pasta, Backwaren, süße und salzige Snacks, Saucen und Pesto, Brotaufstriche, Kaffee, Limonaden, Säfte, Weine, Trüffel, eingelegtes oder eingemachtes Obst und Gemüse und vieles mehr - vom Manufaktur-Erzeugnis bis hin zu neuen glutenfreien Produkten und fertigen Risotto-Mischungen.

Viele der präsentierten Produkte sind mit einem der beiden EU-Gütesiegel "geschützte Ursprungsbezeichnung" (g.U.) oder "geschützte geografische Angabe" (g.g.A.) ausgezeichnet.

In diesem Jahr kommen die Aussteller auf dem ITA-Gemeinschaftsstand aus 16 von insgesamt 20 italienischen Regionen, und zwar aus: Abruzzen, Apulien, Emilia-Romagna, Kalabrien, Kampanien, Latium, Ligurien, Lombardei, Marken, Molise, Piemont, Sizilien, Toskana, Trentino-Südtirol, Umbrien und Venetien.

Das breit gefächerte Sortiment an Bioprodukten "made in Italy" lässt kaum Wünsche offen. Die Italian Trade Agency lädt Interessierte herzlich ein, sich auf dem italienischen Gemeinschaftsstand vom vielfältigen Angebot inspirieren zu lassen.

Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency auf der BIOFACH 2025, Messe Nürnberg, Halle 4, Stände 110 - 111- 129.

Italien ist führend, wenn es um Produkte aus biologischem Anbau geht.

Der "Stiefel" zählt zu den weltweit größten Herstellern von Bioprodukten. Der Absatz im In- und Ausland wächst seit Jahren kontinuierlich. Mit einem Exportvolumen im Wert von geschätzten 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2023 belegt Italien aktuell Platz 1 im Ranking der europäischen Exportländer und Platz 2 im weltweiten Vergleich.

Über die Italian Trade Agency:

Die Italian Trade Agency ITA hat als staatliche Agentur für Außenhandel die Aufgabe, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Italien und Deutschland zu fördern und die italienischen Hersteller bei der Vermarktung u. a. von Genussprodukten "made in Italy" zu unterstützen.

