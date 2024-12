Pronova BKK

Mehr Qualität in der Krankenhausversorgung

Pronova BKK und das St. Marienkrankenhaus Ludwigshafen schließen Qualitätsvertrag ab

Ludwigshafen (ots)

Schnellere Genesung und weniger Komplikationen: Das ist das Ziel für Patientinnen und Patienten im Raum Ludwigshafen, die ein künstliches Gelenk benötigen und operiert werden müssen.

Die Kosten insbesondere für Behandlungen in Krankenhäusern sind in den letzten Jahren extrem gestiegen. Damit auch die Qualität der Patientenversorgung steigt, können Krankenkassen sogenannte Qualitätsverträge abschließen. Für den Bereich der Endoprothetik an Hüfte, Knie und Schulter hat die Pronova BKK nun einen solchen Vertrag mit dem St. Marienkrankenhaus Ludwigshafen geschlossen. "Endoprothetische Operationen sind für viele unserer Kundinnen und Kunden ein Segen: Der Einsatz eines künstlichen Gelenks kann ihnen viel Lebensqualität und Mobilität zurückbringen", erklärt Volker Latz, Bereichsmanager Versorgung bei der Pronova BKK. "Das Besondere an diesem Vertrag ist, dass die Patientinnen und Patienten bis sechs Monate nach ihrer Operation regelmäßig befragt werden, wie es ihnen geht. Ihr Wohlergehen steht also im Mittelpunkt."

"Wir freuen uns sehr, diesen Qualitätsvertrag zugunsten unserer Versicherten abgeschlossen zu haben", freut sich Peter Rehling, Abteilungsmanager Versorgung bei der Pronova BKK. "Wir erhoffen uns in erster Linie eine höhere Patientenzufriedenheit, erfolgreiche Operationen und eine geringere Rate an Komplikationen. Durch Letzteres rechnen wir zudem mit Einsparungen im Bereich der Folgekosten." Die postoperative Befragung und Begleitung der Patientinnen und Patienten in Ludwigshafen übernimmt mit Heartbeat Medical ein erfahrener Partner über die digitale Plattform PROvalue.

Wichtig: Allen Patientinnen und Patienten, die bei der Pronova BKK versichert sind und sich für eine Operation im St. Marienkrankenhaus Ludwigshafen entschieden haben, wird das Programm angeboten - die Teilnahme ist aber selbstverständlich freiwillig. "Jeder kennt Beispiele im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis: Der Einsatz von künstlichen Hüft-, Schulter- oder Kniegelenken ist leider oft mit Komplikationen, weiteren Operationen und langen Genesungszeiten verbunden. Wir hoffen, dass wir mit unserem ersten eigenen Qualitätsvertrag hier erfolgreich neue Wege beschreiten können, die unseren Kundinnen und Kunden die bestmögliche Versorgung sichern", fasst Bereichsmanager und Versorgungsexperte Volker Latz zusammen.

