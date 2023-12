ProSieben MAXX

Schnell. Intensiv. Revolutionär. Joyn und ProSieben MAXX zeigen die neue "Baller League"

Unterföhring (ots)

Eine neue Ära des Fußballs. Die Weltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski starten 2024 die "Baller League". Schneller, intensiver Fußball auf dem Kleinfeld. Fußballstars und Streaming-Größen coachen als Kapitäne ihr Team und kommentieren die Spiele. Joyn und ProSieben MAXX zeigen die "Baller League" ab dem 8. Januar live. Auf Joyn können die Fußballfans alle 66 Partien und das "Final Four"-Turnier live verfolgen. ProSieben MAXX überträgt jeden Montag das Top-Spiel des Spieltags um 20:15 Uhr. Joyn-Content-Chef Thomas Münzner: "Die 'Baller League' ist eine völlig neue Art des Fußballs. Intensiv, innovativ und interaktiv. Die Verbindung aus hochwertigem Sport und der Streaming-Welt ist wie gemacht für Joyn. Wir freuen uns, gemeinsam mit ProSieben MAXX die neue Fußball-Streamer-Liga von Beginn an medial zu begleiten." ProSieben MAXX-Senderchefin Ellen Koch: "Elf Mal Live-Fußball in der Prime Time. Wir rollen auf ProSieben MAXX den grünen Teppich für die 'Baller League' aus und freuen uns auf spannende Fußballabende in dieser ganz neuen Art und Form." In der "Baller League" treten zwölf Teams an elf Spieltagen in der "Motorworld" in Köln gegeneinander an. Sechs gegen sechs. Straßenfußball vom Feinsten. Spielzeit: zwei mal 20 Minuten. Unentschieden gibt es nicht. In einem Shootout wie beim Eishockey wird der Sieger ermittelt. Besondere Bolzplatz-Regeln sorgen für Spannung und Dynamik. Der Meister wird in einem "Final Four"-Turnier Ende März ermittelt.

Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell