Pronova BKK

Pronova BKK für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

Leverkusen (ots)

Die Pronova BKK ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 nominiert. Dies entschied eine unabhängige Branchenjury im Rahmen ihrer eigenen Recherchen. In Europa ist die Auszeichnung die größte ihrer Art. Welches Unternehmen diese in der Branche "Krankenversicherungen" erhält, wird am 23.11.2023 bekanntgegeben.

Für die Jury zählt die Pronova BKK schon jetzt zu den Vorreiterinnen der Transformation in ihrer Branche. "Es ist eine große Ehre für uns, für diesen Preis vorgeschlagen worden zu sein", freut sich Brigitte Müller, CSR-Managerin und Verantwortliche für die Nachhaltigkeit bei der Pronova BKK. "Die Nominierung bekräftigt uns darin, dass wir mit unserem Engagement und Nachhaltigkeitsmanagement auf dem richtigen Weg sind. Als Unternehmen und Krankenkasse wollen wir außerdem einen nachhaltigen Unterschied für die planetare Gesundheit bewirken. Ob einzeln oder im Kollektiv: Jede Maßnahme, die auf das Nachhaltigkeitskonto einzahlt, bringt uns ein Stück näher an eine gesunde, saubere und faire Zukunft", fügt Brigitte Müller hinzu.

Nachhaltigkeit mit Strategie

Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil der Unternehmensausrichtung der Pronova BKK. Dabei geht sie mit gutem Beispiel voran: Als erste Krankenkasse ist ihre Nachhaltigkeitsstrategie nach dem "ZNU-Standard nachhaltiger Wirtschaften" ausgerichtet. Ebenfalls als Erste ihrer Branche stellt sie auf die elektronische Gesundheitskarte aus recyceltem Material um. Zudem zählt das Unternehmen bereits das vierte Jahr in Folge zu den Gewinnerinnen des Klimaretter-Awards, der umweltschonendes Engagement von Mitarbeitenden auszeichnet. Mit Präventionsprojekten, wie z. B. dem Schulprojekt "Blue Marble Health", setzt sich die Pronova BKK für die planetare Gesundheit ein.

Original-Content von: Pronova BKK, übermittelt durch news aktuell