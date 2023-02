SWR - Südwestrundfunk

Entstanden im Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" langfristige Freundschaften?

Bilanz des Podcast-Projekts von SWR3 / u.a. mit Judith Rakers und Ariana Baborie sowie mit Ina Müller und Moritz Neumeier / am 22. März gibt es fünf Folgen mit allen Duos auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt

Das Prinzip des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" ist schnell erklärt: Zufällig ausgewählte Promi-Paare sprechen in fünf Folgen über Freundschaft. Am Ende stellt sich die Frage: Entsteht zwischen den beiden so selbst auch eine Freundschaft? Bei Judith Rakers und Ariana Baborie auf jeden Fall. Die beiden wollen sich auch in Zukunft regelmäßig treffen. "Wir sind noch in Kontakt und vor allem [...] wir haben ja sehr viele Pläne [...] 99 Prozent davon hat mit Pferden zu tun", so Baborie. Judith Rakers resümiert: "Ich finde, es ist so schwer, je älter man wird, nochmal ganz enge neue Freunde mit dazu zu gewinnen, weil man sich für die ja öffnen muss und man muss ja auch Zeit haben, sich auf die einzulassen." Rakers könne sich auch vorstellen, Baborie bei gemeinsamen Mädelsabenden oder Wochenenden mit Lagerfeuer und Grillen dabei zu haben.

Ina Müller und Moritz Neumeier

"Ich glaube, wenn ich der Typ wär' zum Freundschaften schließen, erhalten, pflegen vor allen Dingen. Sich melden, sich treffen, dann, glaub ich, würde das schon ne schöne Freundschaft werden können, von meiner Seite aus. [...] Da ich in sowas aber immer sehr faul bin, immer sehr viel tourmäßig unterwegs [...]", so Ina Müller zu einer möglichen zukünftigen Freundschaft mit Moritz Neumeier. Neumeier: "Ich würde exakt das gleiche sagen. Ich hab' mit Dir so viel Kontakt wie mit allen anderen Freund:innen, die ich habe, mit denen ich nicht eins zu eins einmal die Woche nen Podcast aufnehme. [...] Wobei ne, ich muss sogar sagen, seit wir uns kennen: Ich hab' Dir öfter geschrieben, als den meisten meiner Freund:innen - nämlich drei Mal."

Harald Glööckler und Aminata Belli

Harald Glööckler und Aminata Belli hatten in der vergangenen Zeit wenig Kontakt. "Wir sind in Kontakt, allerdings jetzt grad' ein bisschen weniger. [...] Man kann ja auch in Kontakt sein, ohne ständig sich beieinander zu melden" erklärt Harald Glööckler. Aminata Belli ergänzt: "Wir sind im spirituellen Kontakt."

Cathy Hummels und Heinz Strunk

Während der letzten Wochen standen Cathy Hummels und Heinz Strunk regelmäßig in Kontakt. "Nicht gehört, aber immerhin haben wir voneinander gelesen doch regelmäßig", berichtet Heinz Strunk. Auch Cathy Hummels freut sich über den Austausch: "Wir haben ganz viel geschrieben. Ich bin eh eher so der Schreiber." Ob ein gemeinsames Filmprojekt, ein Ausflug zum Oktoberfest oder eine Einladung zur Geburtstagsparty - Cathy Hummels und Heinz Strunk haben viele konkrete Pläne und planen, weiterhin in Kontakt zu bleiben.

Tim Bendzko und Faye Montana

"Wir haben auf jeden Fall gemeinsam vor, dass wir, wenn wir mal wieder in der gleichen Stadt sind, mal Zeit miteinander verbringen. Du könntest zum Beispiel zu meinem Geburtstag kommen. Ich feier' meinen Geburtstag in der Columbiahalle in Berlin. Ich hab' ein paar Leute eingeladen - dreieinhalbtausend", scherzt Tim Bendzko, der an seinem Geburtstag ein Konzert spielen wird. Faye Montana freut sich über die Einladung: "Ich werd' am Start sein." Darüber hinaus gibt es noch weitere Pläne: "Wir wollen zu Deinem Lieblingsitaliener", erinnert Faye Montana. "Ja, müssen wir dieses Jahr auf jeden Fall mal machen", so Bendzko.

Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" - am 22. März mit fünf Folgen

Am heutigen Mittwoch erscheinen gleich fünf Folgen des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit". Die fünf Duos Judith Rakers und Ariana Baborie, Ina Müller und Moritz Neumeier, Harald Glööckler und Aminata Belli, Cathy Hummels und Heintz Strunk sowie Tim Bendzko und Faye Montana rekapitulieren, wie sie nach einem Monat Podcasting in Kontakt geblieben sind.

Am Mittwoch, den 1. März startet die zweite Staffel der Podcastreihe. Dann treffen wieder jeden Monat zwei prominente Persönlichkeiten aufeinander, die sich bisher nicht oder kaum persönlich kennen - mit dem Versuch, Freund:innen zu werden. Ob sie nach den gemeinsamen Podcast-Folgen miteinander befreundet bleiben, entscheidet sich dann in der letzten Folge.

Jeden Mittwoch in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

"1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

